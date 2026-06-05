Συνάντηση Τραμπ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων – Στο επίκεντρο οι Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής

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Στον Λευκό Οίκο βρέθηκε την Πέμπτη (4/6) ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, όπου είχε συνάντηση περίπου 40 λεπτών με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι χριστιανικές κοινότητες της Μέσης Ανατολής, που δοκιμάζονται μέσα σε ένα περιβάλλον αστάθειας, πιέσεων και απειλών.

Ο Πατριάρχης ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να συμβάλει στην προστασία τους, αλλά και στη διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πατριάρχης Θεόφιλος απένειμε στον Ντόναλντ Τραμπ την τιμή του «Μεγάλου Σταυροφόρου» του Τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.