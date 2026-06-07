Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών θα υποβληθεί σε χειρουργείο: «Ζητώ την αγάπη και την προσευχή σας»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών ενημέρωσε τους πιστούς από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας ότι την προσεχή Τρίτη πρόκειται να υποβληθεί σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην Αθήνα.

«Ζητώ την αγάπη και την προσευχή σας»

Ο Μητροπολίτης ζήτησε την ευχή και την προσευχή των πιστών, εμφανώς συγκινημένος κατά την ομιλία του.

«Σας αγαπώ και θα σας αγαπώ παντοτινά. Η επόμενη Λειτουργική μας συνάντηση θα είναι και πάλι εδώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του θα σκέφτεται τη Φθιώτιδα και το ποίμνιό του.

Εκτός καθηκόντων για περίπου δύο μήνες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ο Σεβασμιώτατος αναμένεται να απουσιάσει για περίπου οκτώ εβδομάδες, καθώς θα χρειαστεί χρόνος ανάρρωσης μετά το χειρουργείο.

Για το διάστημα αυτό έχει δοθεί μέριμνα ώστε να συνεχιστεί κανονικά η λειτουργική ζωή της Μητρόπολης, με οδηγίες προς τον ιερό κλήρο για την τέλεση των Ιερών Ακολουθιών και πανηγύρεων.

Ο Μητροπολίτης αντιμετωπίζει τη δοκιμασία με ψυχραιμία και πίστη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την ασθένεια ως «δώρο», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συμπαράστασης προς όλους όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.