Βίντεο από επεισόδιο Τραμπ με δημοσιογράφο του NBC: «Είσαι ή διεφθαρμένη ή ηλίθια»

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα εξελίχθηκε η συνέντευξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τη δημοσιογράφο του NBC, Κριστίν Γουέλκερ, με τις επίμονες ερωτήσεις της να προκαλούν την έντονη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου.



Η ένταση κορυφώθηκε όταν η δημοσιογράφος αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί νοθείας στις εκλογές, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να τους τεκμηριώνουν. Η Γουέλκερ επανέλαβε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία», επιχειρώντας να επαναφέρει τη συζήτηση στην αρχική θεματολογία της συνέντευξης.



Ο Τραμπ εμφανίστηκε εμφανώς εκνευρισμένος και πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας τόσο τη δημοσιογράφο όσο και το τηλεοπτικό δίκτυο για μεροληψία. «Είστε ένα μονομερές και διεφθαρμένο δίκτυο», είπε, πριν διακόψει αιφνιδιαστικά τη συνέντευξη, δηλώνοντας: «Ας το τελειώσουμε εδώ. Είχα αρκετά».



Παρά τις προσπάθειες της Γουέλκερ να συνεχιστεί η συζήτηση, υπενθυμίζοντας ότι είχε ταξιδέψει για τη συνέντευξη και είχε περιμένει επί ώρα υπό βροχή, ο Τραμπ παρέμεινε αμετακίνητος, επιμένοντας ότι είχε ήδη αφιερώσει αρκετό χρόνο και εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά των μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να είναι μεγάλη με έναν ανέντιμο Τύπο».



Ο Τραμπ, εκνευρισμένος πέταξε το μικρόφωνο και έφυγε από τη συνέντευξη λέγοντας στην παρουσιάστρια «είσαι ή διεφθαρμένη ή ηλίθια», με την Γουέλκερ να του αντιτείνει σε έντονο ύφος ότι «ταξίδεψα μέχρι το Ουισκόνσιν για εσάς. Σας παρακαλώ...»

Here's the full chain of events that led to Trump storming out of his interview with Kristin Welker, beginning with her pressing him on the weaponization fund, continuing with her pointing out the baselessness of his "rigged election" lies, and concluding with him calling her… pic.twitter.com/p8frVtICTt — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026





Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, μετά το τέλος της έντασης οι δύο πλευρές επικοινώνησαν εκ νέου και συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί νέα συνέντευξη σε μεταγενέστερο χρόνο.