Στην αποδοχή της ενοχής του συμφώνησε ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Τζον Μπόλτον

Την ενοχή του αποφάσισε να παραδεχθεί ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον για την υπόθεση της διατήρησης διαβαθμισμένων πληροφοριών σε προσωπικό ημερολόγιο.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Μπόλτον, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο έντονους επικριτές του Τραμπ, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών και πρόστιμο ύψους 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο συμφωνίας που φέρεται να έχει συνάψει με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς για μία μόνο κατηγορία, όπως αναφέρει το ίδιο μέσο.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα, οι μόνες άλλες δύο που είχαν πρόσβαση στις απόρρητες πληροφορίες ήταν η σύζυγος και η κόρη του.

Γιατί κατηγορείται

Τον Οκτώβριο, ο Μπόλτον παραπέμφθηκε από ομοσπονδιακό μεγάλο σώμα ενόρκων στο Μέριλαντ, αντιμετωπίζοντας οκτώ κατηγορίες για διαβίβαση πληροφοριών εθνικής άμυνας και δέκα κατηγορίες για παράνομη διατήρηση τέτοιων πληροφοριών. Στο πλαίσιο της έρευνας, πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έρευνες στην κατοικία του στη Μπέθεσντα του Μέριλαντ και στο γραφείο του στην Ουάσινγκτον στις 22 Αυγούστου.

Ο Μπόλτον, που υπηρέτησε ως σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2019, έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ στις 26 Ιουνίου. Εκείνη την ημέρα αναμένεται να δηλώσει επισήμως την ενοχή του.

Όταν του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, ο Μπόλτον είχε δηλώσει αθώος, υποστηρίζοντας ότι στοχοποιήθηκε εξαιτίας της δημόσιας κριτικής και της αντίθεσής του προς τον Τραμπ.