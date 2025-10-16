ΗΠΑ: Ποινική δίωξη στον σφοδρό επικριτή του Τραμπ Τζον Μπόλτον για χειρισμό απόρρητων πληροφοριών

Ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ, Τζον Μπόλτον, την Πέμπτη 16/10 στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για πιθανή κακοδιαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Σύμφωνα με το Associated Press που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η έρευνα κατά του Μπόλτον, ο οποίος υπηρέτησε για περισσότερο από ένα χρόνο στην πρώτη κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν απολυθεί το 2019, ξεκίνησε από το FBI στο σπίτι του στο Μέριλαντ και το γραφείο του στην Ουάσινγκτον για απόρρητα αρχεία που ενδεχομένως να είχε κρατήσει από τα χρόνια της θητείας του.

Τα ευρήματα της έρευνας

Οι πράκτορες κατά τη διάρκεια της έρευνας κατέσχεσαν πολλά έγγραφα με τις ετικέτες «διαβαθμισμένα», «εμπιστευτικά» και «απόρρητα», σύμφωνα με προηγουμένως ασφράγιστα δικαστικά αρχεία. Ορισμένα από τα κατασχεμένα αρχεία φαίνεται να αφορούν όπλα μαζικής καταστροφής, εθνική «στρατηγική επικοινωνία» και την αποστολή των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Το κατηγορητήριο θέτει το σκηνικό για μια δικαστική υπόθεση που παρακολουθείται στενά και επικεντρώνεται σε ένα πρόσωπο που υπήρξε επί χρόνια μέλος των κύκλων της εξωτερικής πολιτικής των Ρεπουμπλικανών, το οποίο έγινε γνωστό για τις επιθετικές του απόψεις σχετικά με την αμερικανική ισχύ και το οποίο, αφού έφυγε από την πρώτη κυβέρνηση του Τραμπ, αναδείχθηκε σε εξέχοντα και σφοδρό επικριτή του.

Ο Τραμπ κυνηγάει τους επικριτές του

Αν και η έρευνα που οδήγησε στο κατηγορητήριο ξεκίνησε πριν από τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η υπόθεση θα ξεδιπλωθεί με φόντο ευρύτερες ανησυχίες ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης χρησιμοποιείται ως όπλο για να κυνηγήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Αυτό έρχεται μετά από ξεχωριστές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν τον τελευταίο μήνα, οι οποίες κατηγορούν τον πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ ότι είπε ψέματα στο Κογκρέσο και την Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, ότι διέπραξε τραπεζική απάτη και έκανε ψευδή δήλωση, κατηγορίες που αρνούνται αμφότεροι.

Και οι δύο αυτές υποθέσεις κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βιρτζίνια από έναν εισαγγελέα που ο Τραμπ διόρισε αφού απογοητεύτηκε που οι έρευνες για τους «εχθρούς» του δεν είχαν οδηγήσει σε δίωξη.