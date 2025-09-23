Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Καταδικάστηκε ο Ράιαν Ράουθ - Αντιμέτωπος με ισόβια

Αντιμέτωπος με τα ισόβια είναι ο Ράιαν Ρουθ (Ryan Routh), ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια παιχνιδιού γκολφ του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα.

Ο Ρουθ κρίθηκε ένοχος για πέντε ομοσπονδιακές κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας, επίθεσης σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο και εγκλημάτων με όπλα, μετά από δίκη δύο εβδομάδων στο δικαστήριο του Fort Pierce της Φλόριντα, σύμφωνα με την New York Post. Θα αντιμετωπίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης κατά την έκδοση της ποινής του.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Ρουθ για εβδομάδες πριν την απόπειρα δολοφονίας -στις 16 Σεπτεμβρίου 2024- παρακολουθούσε το γήπεδο γκολφ Trump International West Palm Beach.

Ο Ρουθ εντοπίστηκε από έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, καθώς είχε κατασκηνώσει σε μια θέση ελεύθερου σκοπευτή στην άκρη του γηπέδου με ένα τουφέκι SKS να προεξέχει από τον φράχτη. Ο πράκτορας άνοιξε πυρ, προκαλώντας τον Ρουθ να φύγει πριν προλάβει να πυροβολήσει.