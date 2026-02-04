Σε ισόβια καταδικάστηκε ο άνδρας που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024

Στη φυλακή θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του ο Ryan Routh, ο οποίος καταδικάστηκε για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα τον Σεπτέμβριο του 2024.

Πριν επιβάλει την ποινή, η δικαστής Aileen Cannon επέπληξε τις πράξεις του Ryan Routh και τον αποκάλεσε «κακό» άνθρωπο. Η δικαστής επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης συν επιπλέον επτά χρόνια φυλάκισης βάσει της δεύτερης κατηγορίας του κατηγορητηρίου.



Επαίνεσε επίσης τις ενέργειες των Αρχών επιβολής του νόμου και των μαρτύρων που οδήγησαν τον Routh στη δικαιοσύνη.



«Παρά το κακό που βλέπουμε, υπάρχει μια αχτίδα ελπίδας, μια αχτίδα φωτός», σχολίασε.



Η Cannon διέκοψε τον Routh αφού προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να απευθυνθεί στο δικαστήριο για να εκφωνήσει μια ομιλία σχετικά με την Ουκρανία και άλλα θέματα που δεν σχετίζονται με τα εγκλήματά του.



Ο Routh διατήρησε την ψυχραιμία του καθώς αναγραφόταν η ποινή. Πριν τον συνοδεύσουν έξω από το δικαστήριο, χαμογέλασε και έστειλε ένα φιλί στα αδέλφια του που κάθονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου.



Σύμφωνα με το ABC News, ο συνήγορος υπεράσπισης του Routh δήλωσε ότι σχεδιάζει να ασκήσει έφεση. Ο δικηγόρος είπε ότι ο πελάτης του δεν είχε ποτέ πρόθεση να βλάψει τον Τραμπ.