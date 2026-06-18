«Λυπάσαι έστω και λίγο;»: Ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τον serial killer του Λονγκ Άιλαντ

Περισσότερα από 30 χρόνια μετά την πρώτη του δολοφονική ενέργεια, ο κατά συρροή δολοφόνος Ρεξ Χόιερμαν άκουσε την ετυμηγορία που σφράγισε οριστικά το μέλλον του. Ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε γνωστή ως το «μυστήριο του Gilgo Beach» βρήκε επιτέλους τη δικαστική της κατάληξη, δίνοντας στις οικογένειες των θυμάτων μια αίσθηση δικαίωσης έπειτα από δεκαετίες αναμονής και αγωνίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN.

Τα εγκλήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 1993 και 2010, με θύματα κυρίως νεαρές γυναίκες που εργάζονταν στη βιομηχανία του σεξ στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης. Ο Χόιερμαν συνελήφθη το 2023 και νωρίτερα φέτος παραδέχθηκε την ενοχή του για επτά δολοφονίες, ενώ ομολόγησε και μία ακόμη, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων του σε οκτώ.

«Έσπασαν» τη σιωπή τους οι οικογένειες

Η ακροαματική διαδικασία εξελίχθηκε σε μια βαθιά φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή, καθώς συγγενείς των θυμάτων βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα τις ζωές τους.

«Για τόσα χρόνια, αυτή η υπόθεση ήταν ένα βάρος που κουβαλούσα κάθε μέρα», δήλωσε η Λιλιάνα Γουότερμαν, κόρη της Μέγκαν Γουότερμαν. «Η σημερινή ημέρα δεν μπορεί να σβήσει όσα συνέβησαν. Τίποτα δεν μπορεί να το κάνει. Όμως φέρνει επιτέλους λογοδοσία», τόνισε.

Η Μέγκαν Γουότερμαν συγκαταλεγόταν στις λεγόμενες «Gilgo Four», τις τέσσερις γυναίκες των οποίων τα λείψανα εντοπίστηκαν το 2010 σε απομονωμένη περιοχή κοντά στο Ocean Parkway. Η ανακάλυψη εκείνη άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για μία από τις πλέον σκοτεινές υποθέσεις στην ιστορία της Νέας Υόρκης, με τις έρευνες να οδηγούν τελικά στον εντοπισμό τουλάχιστον δέκα σετ ανθρώπινων λειψάνων.

Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία της Μελίσα «Μίσι» Καν, αδελφής της Μορίν Μπρέιναρντ-Μπαρνς. «Μου στέρησε την αίσθηση ασφάλειας. Μου στέρησε την ψυχική γαλήνη. Με πολλούς τρόπους έγινα κι εγώ ένα από τα θύματά του», είπε χαρακτηριστικά.

Η παγερή στάση του δολοφόνου

Καθ’ όλη τη διάρκεια των καταθέσεων, ο Χόιερμαν παρέμεινε σχεδόν ανέκφραστος. Με σταυρωμένα χέρια και σκυμμένο βλέμμα, απέφυγε επιδεικτικά κάθε οπτική επαφή με τους συγγενείς των θυμάτων.

Το μεγάλο ερώτημα που κυριαρχούσε στην αίθουσα ήταν αν θα έβρισκε το θάρρος να μιλήσει ανοιχτά για τα εγκλήματά του και να εκφράσει μεταμέλεια. Η απάντηση αποδείχθηκε απογοητευτική.

Όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί, ο καταδικασμένος δολοφόνος περιορίστηκε σε ελάχιστες λέξεις. «Δεν υπάρχουν λόγια που μπορώ να πω», ανέφερε με χαμηλή, σχεδόν ακατανόητη φωνή.

«Είμαι υπεύθυνος για όλα όσα ακούστηκαν σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Ό,τι κι αν πω δεν έχει καμία σημασία», πρόσθεσε.

Η οργή του δικαστή

Η σύντομη τοποθέτηση του Χόιερμαν προκάλεσε την έντονη αντίδραση του δικαστή Τίμοθι Ματζέι, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την ειλικρίνεια της μεταμέλειάς του.

«Ξέρω ότι λυπάσαι που σε έπιασαν. Ίσως λυπάσαι για όσα προκάλεσες στη σύζυγο και στα παιδιά σου. Λυπάσαι όμως έστω και λίγο για αυτές τις αθώες γυναίκες που στραγγάλισες;», τον ρώτησε σε αυστηρό τόνο. Ο Χόιερμαν απάντησε μονολεκτικά: «Ναι».

Η αντίδραση του δικαστή ήταν καταπέλτης. «Σε έχουν περιγράψει ως έναν πολύ μεγάλο άνθρωπο. Στην πραγματικότητα είσαι ένας αηδιαστικός και αξιοκαταφρόνητος μικρός άνθρωπος, αν μπορείς καν να χαρακτηριστείς άνθρωπος. Και είσαι δειλός», δήλωσε.

Αμέσως μετά ανακοίνωσε τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή. Τρεις ποινές ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής και τέσσερις επιπλέον ποινές από 25 χρόνια έως ισόβια.

Με τη δικαστική αυλαία να πέφτει σε μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις κατά συρροή δολοφονιών των τελευταίων δεκαετιών, οι οικογένειες των θυμάτων δήλωσαν πως, αν και ο πόνος δεν πρόκειται ποτέ να εξαφανιστεί, η δικαιοσύνη έκανε επιτέλους το χρέος της.