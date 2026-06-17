Gilgo Beach: Η ώρα της κρίσης για τον serial killer που διαμέλιζε και σκόρπιζε τα θύματά του

Για περισσότερα από 30 χρόνια, οι οικογένειες των θυμάτων περίμεναν απαντήσεις. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, σε δικαστήριο του Ρίβερχεντ στη Νέα Υόρκη, θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν μπροστά στον άνθρωπο που παραδέχθηκε ότι δολοφόνησε τις κόρες, τις αδελφές και τις μητέρες τους.

Ο Ρεξ Χόιερμαν, ο αρχιτέκτονας από το Λονγκ Άιλαντ που συνδέθηκε με τις δολοφονίες του Gilgo Beach, οδηγείται στην τελική φάση της δικαστικής διαδικασίας, μετά την παραδοχή της ενοχής του για επτά δολοφονίες γυναικών και την ομολογία του για ακόμη μία, μη απαγγελθείσα κατηγορία.

Ο Χόιερμαν αναμένεται να καταδικαστεί σε τρεις διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης για τρεις από τις δολοφονίες και σε επιπλέον ποινή 100 ετών έως ισόβια για τέσσερις ακόμη. Στο δικαστήριο αναμένεται να ακουστούν δηλώσεις συγγενών των θυμάτων, σε μια διαδικασία που οι αρχές περιγράφουν ως βαθιά φορτισμένη, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η πρώην σύζυγος του Χόιερμαν, Άσα Έλερουπ, και η κόρη τους δεν αναμένεται να παραστούν στην ακροαματική διαδικασία. Μέσω δικηγόρου, η Έλερουπ ανέφερε ότι δεν θέλει η παρουσία της να αποσπάσει την προσοχή από τον σκοπό της ημέρας και από τις οικογένειες που υπέστησαν «αδιανόητη απώλεια και πόνο», όπως περιγράφει το Newsday.

Οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν

Ο Χόιερμαν παραδέχθηκε τις δολοφονίες των Τζέσικα Τέιλορ, Μελίσα Μπαρτελεμί, Μέγκαν Γουότερμαν, Μορίν Μπρέιναρντ-Μπαρνς, Άμπερ Λιν Κοστέλο, Βάλερι Μακ και Σάντρα Κοστίγια. Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις αρχές, παραδέχθηκε επίσης ότι σκότωσε την Κάρεν Βεργκάτα, για την οποία δεν του είχε απαγγελθεί επίσημη κατηγορία.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τα θύματα ήταν νεαρές γυναίκες που εργάζονταν στη βιομηχανία του σεξ και είχαν κανονίσει να συναντηθούν μαζί του. Ο Χόιερμαν παραδέχθηκε ότι τις στραγγάλισε, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα λείψανα των θυμάτων είχαν διαμελιστεί και εντοπιστεί σε διαφορετικά σημεία στο Λονγκ Άιλαντ.

Η υπόθεση πήρε το όνομα Gilgo Beach από την περιοχή όπου βρέθηκαν τα λείψανα τεσσάρων γυναικών τον Δεκέμβριο του 2010, κατά τη διάρκεια ερευνών για την εξαφάνιση της Σάναν Γκίλμπερτ. Η Γκίλμπερτ δεν έχει συνδεθεί με τις δολοφονίες για τις οποίες ομολόγησε ο Χόιερμαν, όμως η αναζήτησή της οδήγησε στην αποκάλυψη μιας από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις serial killer στις ΗΠΑ.

Rex Heuermann to be sentenced in New York’s Gilgo Beach serial killings https://t.co/c8K63ccHfS pic.twitter.com/bbLscTHZnR — The Independent (@Independent) June 17, 2026

Το πράσινο pickup, το κουτί πίτσας και το DNA

Η έρευνα έμεινε για χρόνια χωρίς απάντηση, παρά το γεγονός ότι τα λείψανα των θυμάτων είχαν βρεθεί σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, κατά μήκος της Ocean Parkway.

Η σημαντική στροφή ήρθε όταν οι αρχές επανεξέτασαν τα στοιχεία της υπόθεσης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας από τους κρίσιμους συνδέσμους ήταν ένα χαρακτηριστικό πράσινο pickup, το οποίο είχε δει συγκάτοικος της Άμπερ Λιν Κοστέλο το 2010. Ο ίδιος μάρτυρας είχε περιγράψει έναν άνδρα με «ογκώδη» εμφάνιση.

Η σύνδεση αυτή δεν αξιοποιήθηκε πλήρως παρά αρκετά χρόνια αργότερα. Οι αρχές χρησιμοποίησαν στη συνέχεια στοιχεία DNA από κουτί πίτσας που είχε πετάξει ο Χόιερμαν και τα συνέκριναν με τρίχες που είχαν βρεθεί στα λείψανα θυμάτων. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης τα δεδομένα κινητών τηλεφώνων και οι ψηφιακές κινήσεις που, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, συνέδεσαν τον Χόιερμαν με τα θύματα και τις χρονικές περιόδους των εγκλημάτων.

Η ειδική ομάδα που δημιουργήθηκε το 2022 για την επανεξέταση της υπόθεσης έφτασε τελικά στον Χόιερμαν, οδηγώντας στη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2023.

Μια υπόθεση που «στοίχειωσε» το Λονγκ Άιλαντ

Οι δολοφονίες του Gilgo Beach είχαν στοιχειώσει το Λονγκ Άιλαντ για περισσότερο από μία δεκαετία. Για χρόνια, η υπόθεση τροφοδοτούσε σενάρια, ερωτήματα και οργή για το πώς ένας serial killer μπορούσε να δρα χωρίς να εντοπίζεται.

Η σύλληψη του Χόιερμαν το 2023 και η ομολογία του το 2026 έδωσαν απαντήσεις, αλλά όχι πλήρη παρηγοριά. Για τις οικογένειες, η δικαστική διαδικασία δεν αναιρεί τις δεκαετίες αναμονής, ούτε επιστρέφει τις γυναίκες που χάθηκαν.