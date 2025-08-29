«Δεν θυμάμαι πόσους σκότωσα»: Η ομολογία της «μαύρης χήρας» που προκαλεί ανατριχίλα

Η ιστορία της δύσκολα γίνεται πιστευτή. Κάποιος που διαβάζει όσα συνταρακτικά αποκαλύπτονται και συγκλονίζουν το Ιράν θα περίμενε ότι είναι σενάριο κάποιου νοσηρού αστυνομικού θρίλερ.

Το Ιράν έχει συνταραχθεί από τις αποκαλύψεις για την δράση μιας serial killer που δρούσε ανενόχλητη για περίπου 22 χρόνια, σκοτώνοντας με φάρμακα τους γηραιούς συζύγους που πατρεύονταν με σκοπό να τους δολοφονήσει, ώστε να υφαρπάξει τις περιουσίςς τους.

Η 56χρονη Κολσούμ Ακμπάρι κατηγορείται ότι δηλητηρίασε και σκότωσε 11 συζύγους μέσα σε 22 χρόνια, αλλά η ίδια ισχυρίζεται ότι ο αριθμός μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος, απλά δεν θυμάται με ακρίβεια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, για πάνω από δύο δεκαετίες, η Κολσούμ Ακμπάρι κατάφερνε να ξεφεύγει, παντρεύοντας συστηματικά ηλικιωμένους άνδρες πριν τους δηλητηριάσει με φάρμακα για τον διαβήτη και βιομηχανικό οινόπνευμα, ώστε να κληρονομήσει την περιουσία και τις προίκες τους. Κανείς δεν υποψιαζόταν τίποτα, επειδή οι άνδρες φαινόταν να πεθαίνουν από φυσικά αίτια, λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους και της επισφαλούς κατάστασης της υγείας τους. Επίσης, λειτουργούσε σε διάφορες πόλεις για να αποφεύγει να προκαλεί την προσοχή.

Η δολοφονική της δράση ξεκίνησε το 2000 και συνεχίστηκε μέχρι το 2023, όταν ο γιος του τελευταίου της θύματος, του 82χρονου Γκολαμρέζα Μπαμπαϊέ, υποψιάστηκε και ειδοποίησε την αστυνομία. Τώρα κατηγορείται για τον φόνο 11 συζύγων, αλλά η ίδια «μαύρη χήρα» ισχυρίζεται ότι ο αριθμός μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 15.

Από τον αποτυχημένο γάμο στις δηλητηριάσεις

Η Κολσούμ Ακμπάρι παντρεύτηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 18 ετών. Ήταν ένας σύντομος γάμος με έναν άνδρα που έπασχε από ψυχικά προβλήματα, αλλά και ο δεύτερος γάμος της δεν ήταν πολύ καλύτερος. Παντρεύτηκε έναν πολύ μεγαλύτερο άνδρα με παιδιά από προηγούμενο γάμο, ο οποίος τη χτυπούσε και την ταπείνωνε συνεχώς. Ήταν μετά τον θάνατο του δεύτερου συζύγου της που ξεκίνησε η δολοφονική της δράση. Άρχισε να λέει στους ανθρώπους ότι ήταν πρόθυμη να παντρευτεί ηλικιωμένους, μοναχικούς άνδρες και, αφού επιβεβαίωνε την οικονομική τους κατάσταση, συμφωνούσε να τους παντρευτεί έναντι υψηλής προίκας.

Το θανατηφόρο μείγμα

Λίγο μετά τον γάμο με τα θύματά της, η Κολσούμ άρχισε να τα δηλητηριάζει με ένα επικίνδυνο μείγμα φαρμάκων για την πίεση, τον διαβήτη, ηρεμιστικών και βιομηχανικού οινοπνεύματος. Όταν αυτό δεν αποδεικνυόταν θανατηφόρο, χρησιμοποιούσε μαξιλάρια για να τους στραγγαλίσει, πριν προχωρήσει στον επόμενο στόχο. Επειδή οι δολοφονίες συνέβαιναν σε διαφορετικές πόλεις στην επαρχία Μαζανταράν του Ιράν, οι αρχές δεν τις συνέδεσαν ποτέ μεταξύ τους. Ο 69χρονος Μιραχμάντ Ομρανί πέθανε έναν μήνα μετά τον γάμο του με την Ακμπάρι το 2013, ο 62χρονος Εσμαΐλ Μπακσί πέθανε δύο μήνες μετά τον γάμο τους το 2016, και ο 83χρονος Γκαντζάλι Χαμζέι πέθανε 43 ημέρες μετά τον γάμο του με τη σειριακή δολοφόνο. Ένας από τους συζύγους της γυναίκας, ο Μασίχ Νεματί, επέζησε από την απόπειρα δηλητηρίασης το 2020, αλλά απλώς την έδιωξε από το σπίτι του, χωρίς να μπει στον κόπο να καλέσει την αστυνομία.

Η αρχή του τέλους

Η δολοφονική δράση της Ακμπάρι έφτασε επιτέλους στο τέλος της το 2023, αμέσως μετά τον θάνατο του τελευταίου συζύγου της, του 82χρονου Γκολαμρέζα Μπαμπαϊέ, όταν ο γιος του την υποψιάστηκε. Ένας φίλος του του είπε ότι ο πατέρας του είχε παντρευτεί στο παρελθόν μια γυναίκα ονόματι Κολσούμ που είχε προσπαθήσει να τον δηλητηριάσει, και όταν είδε αυτή τη χήρα, την αναγνώρισε ως το ίδιο πρόσωπο. Παρόλο που αρχικά αρνήθηκε τους φόνους, η 56χρονη γυναίκα τελικά ομολόγησε, αλλά συνεχίζει να δίνει αντικρουόμενες μαρτυρίες σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων.

Το κατηγορητήριο κατά της Κολσούμ Ακμπάρι περιλαμβάνει 11 κατηγορίες για προμελετημένη δολοφονία και μία για απόπειρα φόνου, και αν κριθεί ένοχη, αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή. Η υπόθεση περιλαμβάνει περισσότερους από 45 ενάγοντες, μεταξύ των οποίων κληρονόμοι των πολλών θυμάτων της, που επιθυμούν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι το κίνητρό της ήταν η επιθυμία της να κληρονομήσει την περιουσία και τα χρήματα των συζύγων της, τα περισσότερα από τα οποία μεταβιβάστηκαν στο όνομα της κόρης της.