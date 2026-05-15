Zodiac: Το LAPD στα ίχνη του πιο σκοτεινού serial killer των ΗΠΑ – Ξεκλειδώνουν τη λύση του γρίφου

Νέα εγκληματολογικά στοιχεία φέρνουν ξανά στο προσκήνιο δύο από τις πιο διαβόητες ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία των ΗΠΑ: τον Zodiac Killer και τη δολοφονία της Black Dahlia.

Όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά η Daily Mail το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD) επιβεβαίωσε ότι εξετάζει δακτυλικά αποτυπώματα που αποδίδονται στον Μάρβιν Μάργκολις — τον άνδρα που ανεξάρτητοι ερευνητές υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι μπορεί να συνδέεται τόσο με τον Zodiac Killer όσο και με τη δολοφονία της Ελίζαμπεθ Σορτ, της γυναίκας που έμεινε στην ιστορία ως «Black Dahlia».

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες οι αρχές επανεξετάζουν φυσικά αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης, επιχειρώντας πιθανή εγκληματολογική ταυτοποίηση.

Η θεωρία που συνδέει τον Μάργκολις με τις δύο υποθέσεις είχε παρουσιαστεί αρχικά από τον ερευνητή Άλεξ Μπέιμπερ μέσω έρευνας της Daily Mail.

Ωστόσο, αυτό που αλλάζει τώρα τα δεδομένα δεν είναι η ίδια η θεωρία, αλλά το γεγονός ότι οι Αρχές εξετάζουν πλέον αποτυπώματα και ενδεχομένως βιολογικό υλικό που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να καταρρίψουν τους ισχυρισμούς.

Η υπόθεση του Zodiac Killer που στοίχειωσε την Αμερική



Ο Zodiac Killer θεωρείται ένας από τους πλέον μυστηριώδεις serial killers στην αμερικανική εγκληματολογική ιστορία.

Δραστηριοποιήθηκε κυρίως στη Βόρεια Καλιφόρνια μεταξύ 1968 και 1969, επιτιθέμενος κυρίως σε νεαρά ζευγάρια σε απομονωμένες περιοχές γύρω από το Σαν Φρανσίσκο. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι δέχθηκαν επιθέσεις, εκ των οποίων πέντε σκοτώθηκαν και δύο επέζησαν. Ο ίδιος ισχυριζόταν μέσω επιστολών ότι είχε διαπράξει συνολικά 37 δολοφονίες.

Αυτό που έκανε την υπόθεση παγκοσμίως γνωστή ήταν τα κρυπτογραφημένα μηνύματα που έστελνε σε εφημερίδες, χλευάζοντας την αστυνομία και απαιτώντας δημοσίευση των κωδικοποιημένων γρίφων του. Ορισμένοι αποκρυπτογραφήθηκαν δεκαετίες αργότερα, άλλοι όμως — όπως ο διαβόητος κώδικας Z13 — παραμένουν επισήμως άλυτοι.



Black Dahlia: Το πιο σοκαριστικό έγκλημα του Λος Άντζελες

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τη δολοφονία της 22χρονης Ελίζαμπεθ Σορτ το 1947 στο Λος Άντζελες.

Το σώμα της βρέθηκε σε άδειο οικόπεδο, τεμαχισμένο στη μέση, πλήρως αποστραγγισμένο από αίμα και με βαθιές τομές στα μάγουλα που δημιουργούσαν ένα μακάβριο «χαμόγελο».

Η υπόθεση συγκλόνισε τις ΗΠΑ και έγινε γνωστή ως «Black Dahlia», όνομα εμπνευσμένο από ταινία της εποχής αλλά και από τα σκούρα ρούχα της Σορτ. Παρά τις εκατοντάδες καταθέσεις και τους δεκάδες υπόπτους που εξετάστηκαν επί δεκαετίες, κανείς δεν κατηγορήθηκε ποτέ επισήμως.

Ποιος ήταν ο Μάρβιν Μάργκολις



Στο επίκεντρο της έρευνας, ως βασικός ύποπτος βρίσκεται ο Μάρβιν Μάργκολις, βετεράνος του αμερικανικού στρατού, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε και το όνομα Μάρβιν Μέριλ.

Ο βετεράνος φέρεται να γνώριζε την Σορτ πριν από τον θάνατό της, με τους ερευνητές να πιστεύουν ότι οι δυο τους είχαν ξεκινήσει σχέση μετά από γνωριμία στο Σικάγο το προηγούμενο καλοκαίρι. Τον Οκτώβριο του 1946 έμεναν μαζί με φίλους σε διαμέρισμα στο Λος Άντζελες. Ωστόσο, η σχέση διαλύθηκε, με την κοπέλα να εκμυστηρεύεται –σύμφωνα με φίλους– ότι φοβόταν πως ένας ζηλιάρης πρώην σύντροφος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της.

Στις 15 Ιανουαρίου 1947, το ακρωτηριασμένο σώμα της ανακαλύφθηκε σε πάρκο του Λος Άντζελες.

Ο ερευνητής Άλεξ Μπέιμπερ υποστηρίζει ότι ο Μάργκολις όχι μόνο συνδέεται με τη δολοφονία της Black Dahlia, αλλά κι ότι είναι και ο Zodiac Killer.

Σύμφωνα με την έρευνά του, ο Μάργκολις:

βρισκόταν γεωγραφικά κοντά σε σημεία επιθέσεων του Zodiac,

είχε γνώσεις ανατομίας και τεμαχισμού,

είχε προσωπική σχέση με την Ελίζαμπεθ Σορτ,

και παρουσίαζε γραφολογικές ομοιότητες με τα γράμματα του Zodiac.

Ο Margolis πέθανε στην Καλιφόρνια το 1993, χωρίς να του απαγγελθούν ποτέ κατηγορίες για καμία από τις δύο υποθέσεις.

Τι απαντά η οικογένεια του Μάρβιν Μάργκολις

Παρά τους ισχυρισμούς του ερευνητή Άλεξ Μπέιμπερ, η οικογένεια του Μάρβιν Μάργκολις απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο εμπλοκής του στις υποθέσεις του Zodiac Killer και της Black Dahlia.

Ο γιος του Μάργκολις, μιλώντας στη Daily Mail, χαρακτήρισε τη θεωρία «βούρκο εικασιών» και αρνήθηκε ότι ο πατέρας του θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από οποιοδήποτε από τα δύο εγκλήματα.

«Δεν πιστεύω ότι ο πατέρας μου το έκανε. Η δολοφονία της Black Dahlia συνέβη 20 χρόνια πριν γεννηθώ. Θα ήθελα οι οικογένειες να βρουν γαλήνη στην υπόθεση του Zodiac. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να ήταν ο πατέρας μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην υπόθεση, καθώς, παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από τα νέα εγκληματολογικά στοιχεία, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη απόδειξη που να συνδέει οριστικά τον Μάργκολις με τα εγκλήματα.

Ο κώδικας Z13 και η θεωρία της «αποκρυπτογράφησης»



Κεντρικό στοιχείο της θεωρίας Μπέιμπερ είναι ο περίφημος κώδικας Z13 — ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα 13 χαρακτήρων που εστάλη το 1970 στη San Francisco Chronicle. Ο ερευνητής υποστηρίζει ότι κατάφερε να «σπάσει» τον κώδικα και ότι το αποτέλεσμα οδηγεί στο όνομα του Μάρβιν Μάργκολις.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η αποκρυπτογράφηση δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από το FBI ή από ανεξάρτητους ειδικούς κρυπτογράφησης. Αυτό αποτελεί και το βασικό σημείο αμφισβήτησης της θεωρίας.

Το σύμβολο με το οποίο υπέγραφε τις επιστολές του προς την αστυνομία ο κατά συρροήν δολοφόνος / Wikipedia

Το σπαθί από την Ιαπωνία και το σχέδιο ομολογία



Μεταξύ των στοιχείων που παρουσιάζει ο Μπέιμπερ περιλαμβάνεται και ένα ιαπωνικό σπαθί που φέρεται να έφερε ο Μάργκολις από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο ερευνητής ισχυρίζεται ότι το όπλο ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε σε επιθέσεις του Zodiac. Δεν έχει παρουσιαστεί όμως επίσημη εγκληματολογική ανάλυση που να επιβεβαιώνει τη σύνδεση.

Επιπλέον, επικαλείται:

οικογενειακά αρχεία,

προσωπικά έγγραφα,

χειρόγραφες σημειώσεις,

καθώς και ένα σκίτσο γυμνής γυναίκας με το όνομα «Elizabeth», το οποίο σχεδίασε ο Μάργκολις το 1992.

Ο Μπέιμπερ θεωρεί ότι το σκίτσο λειτουργεί ως έμμεση «ομολογία», καθώς φέρει τραύματα που — όπως υποστηρίζει — αντιστοιχούν σε μη δημοσιοποιημένες κακώσεις της Ελίζαμπεθ Σορτ.

Μέσω ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας, ο ίδιος ισχυρίζεται επίσης ότι εντόπισε κρυμμένη τη λέξη «ZoDiac» κάτω από το μελάνι.

LAPD: Εστιάζουν στα δύο δακτυλικά αποτυπώματα



Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά πλέον την ίδια την αστυνομική έρευνα. Ο ντετέκτιβ του LAPD Μάρτιν Μοχάρο επιβεβαίωσε στη Daily Mail ότι το τμήμα εξετάζει δακτυλικά αποτυπώματα του Μάργκολις σε σύγκριση με αποτυπώματα που διατηρούνται στην υπόθεση της Black Dahlia.

Σύμφωνα με τον Μπέιμπερ, υπάρχουν τουλάχιστον δύο αποτυπώματα σε πακέτο που είχε σταλεί στην εφημερίδα Los Angeles Examiner μετά τη δολοφονία της Σορτ.

Το πακέτο περιείχε προσωπικά αντικείμενα της νεαρής γυναίκας, όπως φωτογραφίες, πιστοποιητικό γέννησης και προσωπικά έγγραφα, μαζί με μήνυμα κομμένο από γράμματα εφημερίδων: «Here is Black Dahlia’s belongings. Letter to follow».

Ο Μοχάρο δήλωσε ότι η ανάλυση αποτυπωμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική εγκληματολογική πρόοδο στην υπόθεση εδώ και σχεδόν 80 χρόνια.

DNA, σκεπτικισμός και ανάγκη για αποδείξεις



Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από τη θεωρία και την έρευνα, το ίδιο το LAPD κρατά επιφυλακτική στάση. Ο Μοχάρο τόνισε ότι απαιτούνται φυσικά αποδεικτικά στοιχεία ώστε να αποδειχθεί ή να αποκλειστεί οριστικά η εμπλοκή του Μάργκολις.

Επισήμανε επίσης ότι οι εξετάσεις DNA σε τόσο παλιά δείγματα ενέχουν σοβαρό κίνδυνο καταστροφής του υλικού: «Μπορεί να είναι η μοναδική ευκαιρία και μετά το στοιχείο να χαθεί για πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ακόμη και αν υπάρξει πιθανή ταύτιση αποτυπωμάτων, οι αρχές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη γνησιότητα των δειγμάτων που παραδόθηκαν από την ομάδα του Μπέιμπερ.

Ποιοί είναι οι άλλοι ύποπτοι για τον Zodiac Killer

Ο Μαργκόλις δεν είναι το μόνο όνομα που έχει βρεθεί στο στόχαστρο των ερευνητών.

Ο βετεράνος του Ναυτικού Arthur Leigh Allen θεωρούταν για πολλά χρόνια ο βασικός ύποπτος.

Ένα ακόμη όνομα είναι ο Gary Francis Poste, που προτάθηκε το 2021 από μια ομάδα ερευνητών γνωστή ως Case Breakers.

Το 2022 ο συγγραφέας Jarrett Kobek δημοσίευσε το How to Find Zodiac, στο οποίο κατονόμασε ως ύποπτο τον Paul Doerr. Εργαζόταν σε ναυπηγείο, κοντά στο οποίο έκανε ο Zodiac τους πρώτους φόνους του.

Τι εξετάζει το FBI



Σύμφωνα με τη Daily Mail, τμήματα των στοιχείων έχουν ήδη παραδοθεί στις αμερικανικές αρχές και εξετάζονται. Δεν υπάρχει ωστόσο επίσημη ανακοίνωση από το FBI ότι η υπόθεση έχει λυθεί ή ότι ο Μάργκολις θεωρείται επίσημος ύποπτος.

Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς η υπόθεση έχει κατά καιρούς «γεννήσει» δεκάδες θεωρίες και υποψήφιους δράστες χωρίς ποτέ να υπάρξει τελική απόδειξη.

Μία θεωρία που ίσως αλλάξει την ιστορία — ή όχι



Η νέα έρευνα παρουσιάζει αναμφίβολα εντυπωσιακά στοιχεία και έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής:

δεν υπάρχει επίσημη ταυτοποίηση,

δεν έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά η αποκρυπτογράφηση του Z13,

και καμία αρχή δεν έχει ανακοινώσει ότι η υπόθεση θεωρείται λυμένη.

Αυτό που φαίνεται βέβαιο είναι ότι, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, οι αρχές επανεξετάζουν ενεργά φυσικά στοιχεία που ενδέχεται να συνδέουν δύο από τα πιο σκοτεινά εγκλήματα του 20ού αιώνα.

