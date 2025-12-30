Ο εφιάλτης επέστρεψε στο Χιούστον - Φόβοι για serial killer μετά τον εντοπισμό ακόμη 3 πτωμάτων

Ο εφιάλτης της πιθανής ύπαρξης serial killer ξαναζωντανεύει στο Χιούστον, μετά τον εντοπισμό ακόμη τριών πτωμάτων από το ίδιο ποτάμι, όπου έχουν ανασυρθεί συνολικά 34 σοροί το 2025.



Οι φήμες για έναν κατά συρροή δολοφόνο στο Χιούστον του Τέξας επανεμφανίστηκαν, αφότου περισσότερα πτώματα ανασύρθηκαν από ένα τοπικό ποτάμι αυτή την εβδομάδα - παρά τις επιφυλάξεις των τοπικών αξιωματούχων ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι θάνατοι συνδέονται.



«Πρέπει να υπάρχει κάποιος εκεί έξω. Επειδή είναι γελοίο το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν στον κόλπο, νομίζω ότι είναι ατυχές το γεγονός ότι δεν έχουν βρει το άτομο», δήλωσε στο ABC13 ο κάτοικος του Χιούστον, Erick Cortez.



«Τα μαθηματικά είναι μαθηματικά, νομίζω ότι υπάρχει ένας κατά συρροή δολοφόνος», πρόσθεσε ο φίλος του, Juan Sandoval. «Ακόμη και στη Νεβάδα μιλάνε για το Μπάφαλο Μπαγιού, οπότε είναι τόσο άσχημα που φτάνει σε μια άλλη πολιτεία, πέρα από τα όρια της πολιτείας».



Ακόμη τρία πτώματα ανασύρθηκαν από τοπικούς κόλπους την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 34 για το 2025, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αυτός ο αριθμός είναι ελαφρώς μικρότερος από τον αριθμό που ανασύρθηκε από το νερό πέρυσι, όταν εντοπίστηκαν 35 πτώματα.



Σύμφωνα με ανάλυση των αρχείων ιατροδικαστών από την εφημερίδα Houston Chronicle από το 2017 έως τον Νοέμβριο του 2025, έχουν καταγραφεί 201 θάνατοι στους κόλπους της κομητείας Harris.



Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον, Noe Diaz, και ο δήμαρχος John Whitmire πραγματοποίησαν κοινή συνέντευξη Τύπου, στην οποία κάλεσαν τον κόσμο να σταματήσει να κάνει εικασίες και να διαδίδει φήμες σχετικά με τον υψηλό αριθμό θανάτων.

«Για εμάς ως οργανισμό, οι φήμες προκαλούν φόβο και άγχος στις κοινότητές μας», δήλωσε ο Diaz, σύμφωνα με την εφημερίδα Chronicle.



Όπως αναφέρει ο Independent, ο Whitmire αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις εικασίες και την παραπληροφόρηση που διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Μεγάλωσα στο Χιούστον. Δυστυχώς, ο πνιγμός στους κόλπους μας δεν είναι νέο φαινόμενο... Έχουμε 2.500 μίλια πλωτών οδών στο Χιούστον».



Η ανάλυση της εφημερίδας Chronicle έδειξε επίσης ότι το 40% των καταγεγραμμένων θανάτων από το 2017 είχαν αποδοθεί σε πνιγμό, με ένα ευρύ φάσμα περιστάσεων να οδήγησαν σε αυτούς τους θανάτους.