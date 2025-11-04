Τέξας: Αστυνομικοί σώζουν παιδί από βέβαιο θάνατο - Η στιγμή που του κάνουν ΚΑΡΠΑ μετά από τροχαίο

Δραματικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Τέξας, όταν ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε και ένα κοριτσάκι 15 μηνών παγιδεύτηκε κάτω από το όχημα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, απεγκλώβισαν το μικρό παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Τότε άρχισε ένας αγώνας δρόμου για να σωθεί.

Οι αστυνομικοί του έκαναν αμέσως ΚΑΡΠΑ, που ευτυχώς είχε αποτέλεσμα, καθώς μετά από λίγα δευτερόλεπτα το κορίτσι έβαλε τα κλάματα.

Μιλώντας αργότερα για όλα όσα έζησαν, οι δύο αστυνομικοί έκαναν λόγο για μια πολύ κρίσιμη κατάσταση: «Νόμιζα ότι είχε πεθάνει αλλά δεν θα μέναμε με τα χέρια σταυρωμένα. Οπότε ξεκινήσαμε τις μαλάξεις προσευχόμενοι ότι ο Κύριος θα δώσει μια λύση. Όλοι βοήθησαν και αργά αλλά σταθερά, τελικά ανέκτησε τις αισθήσεις του το παιδί».



«Παρά την εκπαίδευση που έχουμε πάρει και τα σενάρια που έχουμε αντιμετωπίσει, τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για την εικόνα να βλέπεις ένα μωρό σε αυτή την κατάσταση. Το να ακούσω, όμως, το κλάμα της ήταν το πιο γλυκό πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου», είπε ο δεύτερος αστυνομικός.