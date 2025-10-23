Συγκλονιστικό βίντεο: Αστυνομικοί σώζουν μωρό που πνιγόταν και σταμάτησε να αναπνέει

Ένα μωρό 10 μηνών είναι ζωντανό χάρη στη βοήθεια δύο αστυνομικών στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι το έσωσαν όταν σταμάτησε να αναπνέει.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το abc7.com, ο Makai μόλις είχε πέσει για ύπνο. Η μητέρα του Asia Rodriguez είδε στο μόνιτορ τη στιγμή που το μωρό έκανε εμετό και άρχισε να πνίγεται. Έτρεξε αμέσως προς το μέρος του και κάλεσε το 911.

Όταν έφτασαν δύο αστυνομικοί από το 115ο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, ο Makai δεν ανέπνεε. Ένας από τους αστυνομικούς πήρε το μωρό και άρχισε να το χτυπάει στην πλάτη, απομακρύνοντας τελικά το εμπόδιο.

Μόνο όταν είδαν το βίντεο, οι γονείς συνειδητοποίησαν πόσο κοντά είχαν φτάσει στην τραγωδία.



«Είναι απίστευτο, με την κατάλληλη εκπαίδευση, έσωσαν τη ζωή του», είπε ο πατέρας του βρέφους, Brandon Laboy. «Είναι καταπληκτικό να το βλέπεις αυτό».

«Αν μπορούσα να τους δω και να τους σφίξω το χέρι και να τους αγκαλιάσω, θα τους αγκάλιαζα», είπε η Rodriguez. «Ο Θεός να τους ευλογεί. Έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν και ο γιος μου είναι εδώ χάρη σε αυτούς».

Αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι οι αστυνομικοί της Νέας Υόρκης πρέπει να έχουν πιστοποίηση στην παροχή πρώτων βοηθειών και στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Και οι δύο αστυνομικοί, που έσωσαν τη ζωή του Makai, είναι νεοσύλλεκτοι με λιγότερο από δύο χρόνια στην υπηρεσία.

