Συγκλονιστικό βίντεο: Αστυνομικός σώζει 7χρονο όμηρο πυροβολώντας τον δράστη στο κεφάλι

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο από bodycam ενός σερίφη από τη στιγμή που σώζει ένα 7χρονο αγόρι, σταματώντας τον μεγαλύτερο αδελφό του, που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι και τον κρατούσε όμηρο, πυροβολώντας τον στο κεφάλι.

Η κάμερα που φοράει στη στολή του κατέγραψε καρέ καρέ τη στιγμή που ο αστυνομικός έσπασε την κλειδωμένη πόρτα ενός δωματίου, όταν άκουσε τις απελπισμένες φωνές του 7χρονου που καλούσε για βοήθεια, λίγο πριν ανοίξει πυρ.

Όπως αναφέρει το Fox News, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή, όταν ο 25χρονος σερίφης Άντονι Γκονζάλες ανταποκρίθηκε σε κλήση για ενδοοικογενειακή βία σε σπίτι κοντά στην Τάμπα της Φλόριντα, σύμφωνα με το γραφείο σερίφη της κομητείας Χιλσμπορό. Ο ύποπτος, ο 27χρονος Μάριο Καμάτσο, φέρεται να κρατούσε μαχαίρι και να προσπαθούσε να πνίξει τον μικρότερο αδελφό του.

Η αδελφή τους, που κάλεσε την άμεση δράση, είχε επίσης τραυματιστεί επιφανειακά και αιμορραγούσε στο στόμα, όπως ανέφεραν οι αρχές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, ο Καμάτσο είχε πάρει τον αδελφό του στο ένα υπνοδωμάτιο, κρατώντας τον παρά τη θέλησή του. «Για να το πούμε απλά, ήταν όμηρος στο ίδιο του το σπίτι», είπε ο αρχηγός αναπληρωτής, Τζόζεφ Μάουρερ, σε συνέντευξη Τύπου.

Μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις να βγει από το δωμάτιο, οι αστυνομικοί άκουσαν το παιδί να ουρλιάζει «ρίξτε την πόρτα κάτω!», οπότε και την έσπασαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός να προσπαθεί να περάσει μέσα από αυτοσχέδια εμπόδια από στρώματα και έπιπλα, πριν έρθει αντιμέτωπος με τον Καμάτσο, ο οποίος κρατούσε το παιδί με κεφαλοκλείδωμα στο ένα χέρι και το μαχαίρι στο άλλο. Ο ύποπτος φορούσε κράνος μηχανής και δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Δεν άφηνε τον αδερφό του

Οι εντάσεις κορυφώθηκαν καθώς ο Καμάτσο αγνοούσε επανειλημμένες εντολές να αφήσει το παιδί. «Πέτα το μαχαίρι γιατί θα σε σκοτώσω», προειδοποίησε τον Μάριο Καμάτσο ο σερίφης Άντονι Γκονζάλες. Τελικά τον πυροβόλησε μία φορά στο κεφάλι, σκοτώνοντας τον ύποπτο και απελευθερώνοντας άμεσα το τρομαγμένο παιδί.

Ο Καμάτσο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές χαρακτήρισαν την πράξη του αστυνομικού ηρωική, αλλά υπογράμμισαν την τραγικότητα για την οικογένεια. Επισήμαναν ότι ενδοοικογενειακή βία και ζητήματα ψυχικής υγείας συνέβαλαν στην κατάσταση, καλώντας όσους βρίσκονται σε παρόμοιες συνθήκες να αναζητήσουν βοήθεια.

«Ναι, σώσαμε ένα παιδί, και ναι, θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί πολύ χειρότερα», είπε ο Μάουρερ. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το παιδί θα είχε τραυματιστεί ή σκοτωθεί αν δεν υπήρχε η παρέμβαση των αστυνομικών. Αλλά τώρα, μετά την ηρωική αυτή πράξη, υπάρχει μία οικογένεια που πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια της».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Καμάτσο είχε δύο προηγούμενες κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία που δεν κατέληξαν σε καταδίκη, και είχε στο παρελθόν τεθεί υπό διερεύνηση για το λεγόμενο «Baker Act», δηλαδή υποχρεωτική ψυχιατρική αξιολόγηση. Ο Γκονζάλες έχει τεθεί σε διοικητική άδεια μετ’ αποδοχών έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, όπως προβλέπει η διαδικασία του τμήματος.