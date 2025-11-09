Απίστευτες σκηνές στο Τέξας: Διαφωνία για τις τουαλέτες εξελίχθηκε σε άγριο τσακωμό

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχτηκε σε ένα κατάστημα στο Τέξας, με μια διαφωνία για την τουαλέτα να καταλήγει σε μαζική συμπλοκή μεταξύ πελατών.



Οι γροθιές έπεφταν «βροχή» στα εγκαίνια ενός υπαίθριου υπερκαταστήματος στην Οντέσσα, γύρω στις 3 το μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν όταν δύο άνδρες που περίμεναν στην ουρά για την τουαλέτα και ξεκίνησαν να λογοφέρουν. Όμως δεν έμειναν στα λόγια. Ξέσπασε τσακωμός μέσα στο κατάστημα και γρήγορα ενεπλάκησαν κι άλλοι πελάτες, σύμφωνα με τη New York Post.



Ο μαζικός τσακωμός καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνονται ξεκάθαρα οι συμμετέχοντες να παλεύουν μέχρι και στο πάτωμα. Καθώς το χάος κλιμακωνόταν, ένας άνδρας που φορούσε μια φανέλα των Texas Longhorns μπήκε στη δράση, χτυπώντας έναν από τους άνδρες και σπρώχνοντάς τον κάτω.



Who the heck fights at a Bass Pro Shop?



Ο καβγάς συνεχίστηκε μέχρι να επέμβουν οι υπάλληλοι του καταστήματος μαζί με άλλους πελάτες που προσπάθησαν να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η σύγκρουση ξεκίνησε όταν ένας άνδρας που περίμενε στην ουρά με τη γυναίκα και το παιδί του εκνευρίστηκε επειδή κάποιος άλλος καθυστερούσε πολύ στην τουαλέτα. Το Αστυνομικό Τμήμα της Οντέσσα δήλωσε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι άνδρες αρνήθηκαν να ασκήσουν ποινικές διώξεις, αλλά στους υπόπτους που ξεκίνησαν την συμπλοκή επιβλήθηκαν ποινικές προειδοποιήσεις για παράνομη είσοδο και απαγόρευση εισόδου στο κατάστημα, σύμφωνα με το Fox 4 News. Επιπλέον, οι άνδρες τραυματίστηκαν ελαφρά, χωρίς να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.