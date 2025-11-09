Τραγωδία στη Φλόριντα: Όχημα «καρφώθηκε» σε μπαρ - Τέσσερις νεκροί και 13 τραυματίες

Δραματική κατάληξη είχε μια αστυνομική καταδίωξη στην Τάμπα της Φλόριντα, όταν ένας απερίσκεπτος οδηγός «καρφώθηκε» με το όχημά του σε ένα μπαρ προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τραυματίζοντας άλλους 13.

Οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να σταματήσουν τον οδηγό που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα πριν χάσει τον έλεγχο του οχήματος και συντρίψει την εξωτερική βεράντα του μπαρ, σύμφωνα με δήλωση του Αστυνομικού Τμήματος της Τάμπα.



Τρία θύματα πέθαναν επί τόπου και ένα άλλο πέθανε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι υπόλοιποι τραυματίες έχουν τραυματισμούς που κυμαίνονται από απειλητικούς για τη ζωή έως ελαφρούς, ανέφερε η αστυνομία.



Ο 22χρονος ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση και διεξάγεται έρευνα.



Πώς έγινε η καταδίωξη

Η αεροπορική υπηρεσία του Αστυνομικού Τμήματος της Τάμπα εντόπισε για πρώτη φορά ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε απερίσκεπτα στον αυτοκινητόδρομο λίγο πριν από την 01:00 (τοπική ώρα) τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αφού το αυτοκίνητο, το οποίο είχε προηγουμένως παρατηρηθεί να συμμετέχει σε αγώνες ταχύτητας, βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο, η Τροχαία της Φλόριντα άρχισε να το καταδιώκει καθώς συνέχιζε να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους της πόλης.



Η τροχαία προσπάθησε τότε να εκτελέσει μια «ελιγμό PIT», μια αμφιλεγόμενη τεχνική που χρησιμοποιούν οι αρχές για να αναγκάσουν ένα όχημα που διαφεύγει να στρίψει ξαφνικά πλαγίως και να σταματήσει, σύμφωνα με το BBC. Οι ελιγμοί PIT μερικές φορές έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο αθώων περαστικών, σύμφωνα με έκθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του 2023, η οποία προέτρεπε τους αστυνομικούς να εξετάσουν λιγότερο επικίνδυνες τεχνικές καταδίωξης. Όταν ο ελιγμός απέτυχε, η τροχαία σταμάτησε την καταδίωξη και ο οδηγός συνέχισε να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, σύμφωνα με την αστυνομία.



Στη συνέχεια, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε ένα μπαρ με το όνομα Bradley's, όπου χτύπησε περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στην αυλή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το μπαρ είναι ένα δημοφιλές στέκι της LGBTQ κοινότητας, αλλά η αστυνομία αναφέρει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο ύποπτος είχε στοχεύσει συγκεκριμένα άτομα ή επιχειρήσεις.