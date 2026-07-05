Φωτιά στην Οινόη: Βελτιωμένη η εικόνα - Ενισχύθηκαν κι άλλο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Ενισχύθηκαν κι άλλο οι δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (5/7) στη θέση Σφάκα κοντά στην Οινόη, στην Μάνδρα Αττικής και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 45 οχήματα, ενώ από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά και μέχρι το τελευταίο φως, 29 εναέρια μέσα (19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα) εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν από κοινού με τα μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.), για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης drone.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί κατοικίες ή υποδομές.

Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας αρκετές εστίες κυρίως εντός της δασικής έκτασης.

Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε ετοιμότητα και δυνάμεις του ΕΚΑΒ ενώ ανάλογα έχει κινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 16:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Μαρτυρίες σοκ: «Είδαν να πετάγεται τσιγάρο από αυτοκίνητο»

Την εκδοχή της πυρκαγιάς από αμέλεια μετέφερε με επιφύλαξη ο Δήμαρχος Οινόης, Αρμόδιος Δρίκος, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ κατέθεσε μαρτυρίες κατοίκων που κάνουν λόγο για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

«Η φωτιά ξέσπασε κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Θα μεταφέρω με επιφύλαξη κάποιες μαρτυρίες κατοίκων που αναφέρουν ότι είδαν από διερχόμενο αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο να πετάγεται τσιγάρο και λίγα λεπτά αργότερα να βγαίνει ο πρώτος καπνός. Δεν είναι κάτι που το έχουμε επιβεβαιώσει, αλλά το κρατάμε ως ένα ενδεχόμενο για τα αίτια της πυρκαγιάς», είπε αρχικά ο κ. Δρίκος.

Και κατέληξε: «Το θετικό είναι ότι δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, καθώς από την έναρξη της πυρκαγιάς τα πρώτα σπίτια απείχαν μόλις 20 μέτρα, όμως με την αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου, η φωτιά στράφηκε προς το βουνό σε δασώδη σημεία. Εκεί δεν υπάρχει κίνδυνος να πλησιάσει σε οικισμούς».