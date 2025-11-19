Πίνακας του Κλιμτ «χτύπησε» τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία και έγινε το πολυτιμότερο έργο μοντέρνας Τέχνης

Αστρονομικό ήταν το ποσό που προσέφερε ένας πλειοδότης για να αποκτήσει το «Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ» που ζωγράφισε ο αυστριακός καλλιτέχνης Γκουστάβ Κλιμτ σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Ο πίνακας κατοχυρώθηκε έναντι τα 236,4 εκατομμυρίων δολαρίων καθιστώντας το το δεύτερο ακριβότερο έργο τέχνης που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία. Έξι πλειοδότες αγωνίστηκαν επί 20 λεπτά για τον πίνακα που χρονολογείται μεταξύ του 1914 και του 1916. Ο οίκος Sotheby's, ο οποίος διαχειρίστηκε την πώληση, δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του αγοραστή.

The most anticipated lot of the evening, Gustav Klimt’s 'Bildnis Elisabeth Lederer (Portrait of Elisabeth Lederer)', has just sold for an astonishing $236.4 million.



It now stands as the most valuable work of Modern art ever sold at auction. pic.twitter.com/hZFP1fC47l — Sotheby's (@Sothebys) November 18, 2025

Ο πιο ακριβός πίνακας που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία παραμένει ο «Salvator Mundi» που αποδίδεται στον Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο οποίος αγοράστηκε για 450 εκατομμύρια δολάρια το 2017.

«Τα ολόσωμα πορτρέτα της κοινωνίας σε αυτή την εντυπωσιακή κλίμακα και από την περίοδο της ακμής του Κλιμτ (1912-17) είναι εξαιρετικά σπάνια. Η πλειοψηφία τους βρίσκεται σε μεγάλες συλλογές μουσείων», δήλωσε ο οίκος Sotheby's για την πώληση. «Ο πίνακας που προσφέρθηκε απόψε ήταν ένα από τα δύο μόνο τέτοια πορτρέτα που είχαν παραγγελθεί και παρέμεναν σε ιδιωτικά χέρια».

Αρκετά άλλα έργα του Klimt δημοπρατήθηκαν στην ίδια εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων των έργων «Flowering Meadow» για 86 εκατομμύρια δολάρια και «Forest Slope at Unterach am Attersee» για 68,3 εκατομμύρια δολάρια. Αμφότερα αποτελούν μέρος της συλλογής του κληρονόμου των καλλυντικών Estée Lauder, Leonard A. Lauder, ο οποίος πέθανε πριν από λίγους μήνες. Συνολικά, 24 έργα από τη συλλογή Lauder απέφεραν 527,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο ακριβότερος πίνακας γυναίκας καλλιτέχνιδας που έχει πουληθεί μέχρι σήμερα είναι ένα έργο της Αμερικανίδας ζωγράφου Τζόρτζια Ο'Κιφ του 1932, το οποίο πουλήθηκε έναντι 44,4 εκατομμυρίων δολαρίων το 2014. Το ρεκόρ για τη Φρίντα Κάλο είναι μια άλλη αυτοπροσωπογραφία του 1949 που τιτλοφορείται «Ο Ντιέγκο και εγώ» ο οποίος πουλήθηκε έναντι 34,4 εκατομμυρίων δολαρίων στη Νέα Υόρκη.