Viral οι ζωγραφιές ενός 5χρονου από την Ιρλανδία - «Έχει κάποια σχέση με τον Μπομπ Ρος;»

Ο Τζόζεφ, ένας πατέρας από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, λέει ότι άρχισε να ζωγραφίζει τα βράδια πριν από περίπου έναν χρόνο για να χαλαρώσει από τη δουλειά. Τα καλύτερα όμως ήρθαν όταν ο μικρός γιος του, Φίλιπ, αποφάσισε να τον μιμηθεί.

Πάντα αγαπούσε να ζωγραφίζει, αλλά, όπως λέει ο πατέρας του, «έπρεπε να του αγοράσω παστέλ και άρχισε να δοκιμάζει τα ίδια σχέδια με εμένα». «Το βρήκα απολύτως αξιολάτρευτο όταν επαναλάμβανε τις ίδιες κινήσεις με εμένα: καθάριζε τις άκρες των παστέλ, ανακάτευε τα χρώματα στα άκρα κ.λπ.».

«Πριν από περίπου έναν μήνα, έφτιαξε έναν πίνακα που ήταν τόσο καλός που έπρεπε να τον μοιραστώ στο Reddit. Μέσα σε δύο ημέρες, συγκέντρωσε πάνω από 100.000 προβολές και 3000 likes». Η αντίδραση όλων; «Ε, τα 5χρονα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό!»

Το πρώτο έργο που μοιράστηκε ο Φίλιπ, όπως διαβάζουμε στο upworthy, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό. Έχει την απαραίτητη παιδική αφέλεια, αλλά το στιλιστικό ταλέντο είναι απίστευτο, από τον απαλό ουρανό μέχρι τα ελαφρώς απειλητικά δέντρα. Οι χρήστες του Reddit συμφώνησαν ότι ήταν απίστευτο.



«Είναι καλύτερο από ό,τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα στα 25 μου», έγραψε ένας χρήστης του Reddit. Άλλοι αναρωτήθηκαν αν ο μικρός έχει κάποια σχέση με τον Μπομπ Ρος.



«Από τότε που έγινε viral, ζητάει να ζωγραφίζει πιο συχνά. Ένας πίνακας υποβλήθηκε σε μια φιλανθρωπική δημοπρασία στο σχολείο του... Δεν τον πιέζω να ζωγραφίζει, έρχεται σε μένα για να με ρωτήσει αν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παστέλ μου».



Το βίντεο που είδε ο Φίλιπ στο YouTube:

Και η ζωγραφιά του μικρού:

Reddit

Η ανταπόκριση στον πρώτο πίνακα του Φίλιπ ήταν τόσο θετική που ο πατέρας του αποφάσισε να δημοσιεύσει ένα άλλο έργο.

Πρέπει να δίνεις στον κόσμο αυτό που θέλει!



Μου αρέσει και αυτός. Το ταλέντο του νεαρού είναι εμφανές. Να θυμάστε, το παιδί είναι πέντε ετών! Πέντε! Συνήθως, τα παιδιά αυτής της ηλικίας με το ζόρι καταφέρνουν να ζωγραφίσουν ένα πειστικό ανθρωπάκι.

Το βίντεο στο YouTube:

Και η ζωγραφιά του Φίλιπ:

Reddit

Ενθάρρυνση αλλά όχι πίεση

Ο πατέρας του Φίλιπ σκέφτεται πολύ τον σωστό τρόπο για να καλλιεργήσει το ταλέντο του γιου του χωρίς να τον πιέζει υπερβολικά και να το καταστρέψει.

«Πήγαινε σε ένα εργαστήριο τέχνης, όπου πειραματίζονταν με διαφορετικά μέσα, αλλά το βρήκε πολύ περιοριστικό. Ακόμα φέρνει στο σπίτι νέα έργα τέχνης τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, αλλά είναι κάτι που κάνει μόνος του», λέει ο πατέρας, χωρίς να είναι σίγουρος αν το να πιέσει τον γιο του να παρακολουθήσει μαθήματα είναι το σωστό.

Οι ειδικοί λένε ότι το να πιέζεις υπερβολικά το παιδί σου όταν δείχνει ταλέντο σε κάτι, ειδικά όσον αφορά μακροπρόθεσμους στόχους (όπως να πάει σε σχολή καλών τεχνών ή να γίνει επαγγελματίας καλλιτέχνης κάποια μέρα), μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα και να το κάνει να νιώθει υπερβολική πίεση.



Ο Τζόζεφ βρίσκει άλλους τρόπους για να ενθαρρύνει το ενδιαφέρον του γιου του.



«Ένα πράγμα που κάνω μαζί του, όμως, είναι να μιλάμε για ζωγραφική όταν βγαίνουμε έξω. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, πήγαμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα και τον ρώτησα τι χρώματα θα χρησιμοποιούσε για τα σύννεφα. ... Ο Φίλιπ είναι εξίσου παθιασμένος με τις διαφορετικές αποχρώσεις (η αγαπημένη του λέξη αυτή τη στιγμή είναι «βερμίλιο» και το αγαπημένο του χρώμα είναι το «τυρκουάζ») και με τον τρόπο που αναμιγνύονται».

Το να είσαι γονιός ενός ταλαντούχου ή χαρισματικού παιδιού δεν είναι εύκολη δουλειά. Υπάρχουν πολλές παγίδες και πολλοί τρόποι να καταστρέψεις τις προσπάθειές σου να καλλιεργήσεις αυτό το ταλέντο.