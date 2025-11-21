Αποκαλύφθηκε ο μυστηριώδης αγοραστής της χρυσής τουαλέτας - Ποιος κάθεται στον «θρόνο» 18 καρατίων

Η χρυσή - και πλήρως λειτουργική τουαλέτα - των 18 καρατίων που πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ (10,5 εκατομμύρια ευρώ) στη δημοπρασία του οίκου Sotheby’s θα πάρει μια θέση ανάμεσα στα περίεργα εκθέματα που έχει στην κατοχή της η «Ripley’s Believe It or Not!».

Η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε μέσω social media ότι είναι η νέα κάτοχος του «America», που είναι δημιουργία του Ιταλού εννοιολογικού καλλιτέχνη Maurizio Cattelan και που είναι μια πλήρως λειτουργική τουαλέτα, φτιαγμένη από περισσότερα από 101 κιλά μασίφ χρυσού 18 καρατίων.



Η πρώτη εκδοχή του έργου είχε τοποθετηθεί αρχικά σε δημόσια τουαλέτα του Μουσείου Guggenheim στη Νέα Υόρκη το 2016, αλλά τράβηξε ξανά την προσοχή των μέσων τρία χρόνια αργότερα, όταν μια συμμορία την έκλεψε από το παλάτι του Blenheim.



Η ύπαρξη μιας δεύτερης χρυσής τουαλέτας αποκαλύφθηκε αργότερα, και το έργο βγήκε σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025. Η τουαλέτα των 101 κιλών έλαβε μόνο μία προσφορά, όπως αναφέρει το BBC.

Ο οίκος δημοπρασιών ανέφερε ότι, για πρώτη φορά παγκοσμίως, η τιμή εκκίνησης θα καθοριζόταν από την ακριβή αξία του βάρους της σε χρυσό, περίπου στα 10 εκατ. δολάρια (8,7 εκατομμύρια ευρώ).

Αν και η ταυτότητα του αγοραστή αναφερόταν μόνο ως «μια διάσημη αμερικανική εταιρεία», το Ripley’s Believe It or Not! αποκάλυψε αργότερα πως ήταν ο μυστηριώδης πλειοδότης, γράφοντας σε ανάρτηση στο Instagram: «Ξεχειλίζουμε από ενθουσιασμό».



Ποια είναι η εταιρεία Ripley’s Believe It or Not!

Η εταιρεία ψυχαγωγίας διαχειρίζεται αξιοθέατα όπως μουσεία περίεργων αντικειμένων και ενυδρεία σε όλο τον κόσμο. Είχε γίνει πρωτοσέλιδο το 2022 όταν επέτρεψε στη διάσημη επιχειρηματία και τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν να φορέσει ένα φόρεμα της Μέριλιν Μονρό στο Met Gala.



Τώρα, η ομάδα του Ripley’s δηλώνει ότι «εξερευνά πιθανότητες» σχετικά με το αν οι επισκέπτες θα μπορέσουν κάποτε να «καθίσουν στο απόλυτο χρυσό θρόνο». «Μια τέτοια εμπειρία απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό και κάποιον αρκετά γενναίο ώστε να διασφαλίσει πως όλα θα… ρέουν προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε η εταιρεία.



Το έργο σημείωσε τη δεύτερη υψηλότερη τιμή για έργο του Cattelan σε δημοπρασία. Το γλυπτό του με έναν γονατιστό Χίτλερ είχε πουληθεί για 17,2 εκατομμύρια δολάρια (14,9 εκατομμύρια ευρώ) το 2016.



Υπολογίζεται ότι πάνω από 100.000 άνθρωποι χρησιμοποίησαν την πρώτη χρυσή τουαλέτα όσο βρισκόταν στο Μουσείο Guggenheim, πριν μεταφερθεί και εκτεθεί στο παλάτι Blenheim. Εκεί, τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου 2019, πέντε άνδρες έσπασαν την είσοδο, ξήλωσαν την εγκατάσταση αξίας 5,4 εκατομμυρίων ευρώ και διέφυγαν με ένα κλεμμένο Volkswagen Golf.

Η ληστεία και η δίκη που ακολούθησε έγιναν πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο. Ο 40χρονος James Sheen δήλωσε ένοχος για διάρρηξη και διακίνηση κλοπιμαίων το 2024. Ο 39χρονος Michael Jones κρίθηκε ένοχος για διάρρηξη τον Μάρτιο. Και οι δύο καταδικάστηκαν σε φυλάκιση νωρίτερα φέτος. Ο 36χρονος Fred Doe καταδικάστηκε επίσης για διακίνηση κλοπιμαίων και έλαβε αναστολή ποινής.

