Η Τζέιν Όστεν «μιλά» μέσα από επιστολή του 1805 – Στο σφυρί σπάνιο χειρόγραφο

Αναλογίσου αυτό: μια επιστολή γραμμένη από τη διάσημη συγγραφέα Τζέιν Όστεν προς την αδερφή της Κασσάνδρα, από τον Απρίλιο του 1805, γεμάτη κοινωνικά σχόλια από την ηχώ της Μπάνθ, και τώρα βγαίνει στο σφυρί!

Στην επιστολή, που γράφτηκε την 11η Απριλίου 1805 από την κατοικία της στο Μπάνθ (13 Queen Square), η Όστεν περιγράφει με το χαρακτηριστικό της χιούμορ στιγμιότυπα της καθημερινότητας, τον καιρό που συνδυάζει «λαμπρότητα Μαρτίου με τη ζεστασιά Απριλίου», τους επισκέπτες Brownes που αφήνουν «πιστοποιητικά» αντί για κάρτες, τη σχολάρχη Chamberlayne που είναι «καυτή επάνω στο άλογο» και τον προβληματισμό για την υγεία της αδερφής της Κασσάνδρας.

Αλλά εκεί δεν σταματάμε. Μαζί ακολουθεί και ένα ευφάνταστο αντίτυπο του μυθιστορήματος Έμμα, που η Όστεν έστειλε προσωπικά στη συγγραφέα Μαρία Edgeworth το 1816, το μόνο γνωστό τέτοιο αντίτυπο που σώζεται σε αυθεντικό εξώφυλλο. Μια σπάνια ένωση δύο μεγάλων λογοτεχνικών μυαλών.

Και για τους λάτρεις της ποίησης: ανάμεσα στα κόκκινα χαρτιά βρίσκεται ένα χιουμοριστικό χειρόγραφο ποίημα της Όστεν, γραμμένο γύρω στο 1811, που σατιρίζει τις ιατρικές πρακτικές της εποχής. Περίπου έξι τέτοια χειρόγραφα ποιήματα επιζούν στον κόσμο.

Το πιο συναρπαστικό; Σύμφωνα με το CNN, όλα αυτά πρόκειται να δημοπρατηθούν τον Οκτώβριο στο πλαίσιο της δημοπρασίας «By A Lady» στο Sotheby’s της Νέας Υόρκης και εκτιμάται ότι μπορεί να σπάσουν ρεκόρ τιμής! Η αξία της επιστολής υπολογίζεται μεταξύ 300.000–400.000 δολαρίων, η συλλεκτική ‘Emma’ αντιτύπου της Edgeworth στα 250.000–350.000 δολάρια, και το ποίημα στα 100.000–150.000 δολάρια.

Στην πραγματικότητα, αυτή είναι -όπως δηλώνει η Kalika Sands, επικεφαλής των βιβλίων και χειρογράφων στις ΗΠΑ για το Sotheby’s– «η πιο σημαντική συλλογή υλικού της Όστεν που έχει ποτέ βγει στο σφυρί»

Τι το κάνει τόσο εντυπωσιακό

Ιδιωτικότητα που σπάνια αποκαλύπτεται: Από περίπου 3.000 επιστολές της Όστεν, ελάχιστες επιζούν, οι περισσότερες καταστράφηκαν από την ίδια την Κασσάνδρα

Εξαιρετικά συλλεκτικά κομμάτια: Το αντίτυπο της Emma έχει προσωπική αφή της ίδιας της Όστεν και ανήκει πλέον σε σπάνια κατηγορία «association copy».

Αυθεντικό χιούμορ: Ποιος δεν θέλει να διαβάσει για σκηνικά που περιλαμβάνουν «affidavits» αντί για κάρτες ή σατιρικά στιχάκια για δηλητηριασμένα φάρμακα …

Η εμβληματική συγγραφέας

Η Τζέιν Όστεν ήταν μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της αγγλικής λογοτεχνίας και μια συγγραφέας που καθόρισε το μυθιστόρημα όπως το γνωρίζουμε σήμερα.



Γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1775 στο Στέβεντον του Χάμσαϊρ, στη νότια Αγγλία, και μεγάλωσε σε μια πολυμελή οικογένεια. Παρόλο που δεν προερχόταν από αριστοκρατία, η Όστεν είχε πρόσβαση σε βιβλία και καλλιέργησε από μικρή την αγάπη της για τη γραφή.



Έγινε γνωστή για τα μυθιστορήματα που απεικόνιζαν με χιούμορ, ευφυΐα και κριτική ματιά την αγγλική κοινωνία των αρχών του 19ου αιώνα, εστιάζοντας κυρίως στη θέση της γυναίκας, τον γάμο και την κοινωνική ανέλιξη. Τα πιο διάσημα έργα της είναι:

«Λογική και Ευαισθησία» (Sense and Sensibility, 1811)

«Περηφάνια και Προκατάληψη» (Pride and Prejudice, 1813)

«Μάνσφιλντ Παρκ» (Mansfield Park, 1814)

«Έμμα» (Emma, 1815)

«Πειθώ» (Persuasion, εκδόθηκε μετά θάνατον το 1817)

«Νορθάνγκερ Άμπεϊ» (Northanger Abbey, εκδόθηκε μετά θάνατον το 1817)

Η γραφή της ξεχωρίζει για τη λεπτή ειρωνεία, την κοινωνική σάτιρα και τους ζωντανούς χαρακτήρες που παραμένουν διαχρονικοί.



Παρά το γεγονός ότι τα έργα της κυκλοφόρησαν αρχικά ανώνυμα, η φήμη της μεγάλωσε ραγδαία. Η ίδια δεν παντρεύτηκε ποτέ και έζησε μια σχετικά ήσυχη ζωή, αφιερωμένη στη συγγραφή και στην οικογένειά της.



Πέθανε πρόωρα, στις 18 Ιουλίου 1817, σε ηλικία μόλις 41 ετών, πιθανότατα από τη νόσο του Addison ή λεμφώματα.



Σήμερα θεωρείται όχι μόνο μια από τις κορυφαίες συγγραφείς της αγγλικής λογοτεχνίας, αλλά και μια γυναικεία φωνή που άνοιξε δρόμο σε γενιές αναγνωστών και δημιουργών.