«Δεν μπορούσα να το πιστέψω»: Σπάνιο αντίτυπο του «Χόμπιτ» πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Αντίγραφο του βιβλίου «Χόμπιτ» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν πωλήθηκε στην τιμή των 57.000 δολαρίων στην Αγγλία, με τον συγκεκριμένο τόμο να είναι ένα σπάνιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης με εικονογράφηση του ίδιου του συγγραφέα.

Το προσωπικό του οίκου δημοπρασιών Auctioneum στο Μπαθ ανακάλυψε το βιβλίο ενώ τακτοποιούσε τα υπάρχοντα ιδιοκτήτριας σπιτιού στο Μπρίστολ που πέθανε.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κέιτλιν Ράιλι, ειδική σε βιβλία του οίκου δημοπρασιών, έψαχνε σε μια «συνηθισμένη βιβλιοθήκη» όταν έπεσε πάνω σε ένα σκληρόδετο τόμο διακοσμημένο με βουνά και έναν δράκο.

«Με την πρώτη ματιά ήταν σαφώς ένα από τα πρωτότυπα βιβλία "Χόμπιτ', οπότε απλώς το έβγαλα και άρχισα να το ξεφυλλίζω, χωρίς ποτέ να περιμένω ότι θα ήταν μια πραγματική πρώτη έκδοση» σημείωσε η Ράιλι. «Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου! Υπάρχουν μερικές βασικές λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξετε όταν εντοπίζετε μία από τις πρώτες εκδόσεις και καθώς κοίταζα την καθεμία, ήταν όλες εκεί. Όταν συνειδητοποίησα τι ήταν, η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά» τόνισε.

Το σπάνιο αντίτυπο του «Χόμπιτ» / Φωτ.: Auctioneum

Σκίτσα από τον ίδιο τον Τόλκιν

Όταν εκδόθηκε το παιδικό μυθιστόρημα φαντασίας «Χόμπιτ» το 1937, τυπώθηκαν μόνο 1.500 αντίτυπα. Τα βιβλία είχαν σκίτσα από τον Τόλκιν, τα οποία απεικόνιζαν αετούς να πετάνε πάνω από βουνά και δάση. Οι πρώτες εκδόσεις περιείχαν επίσης δέκα ασπρόμαυρες εικόνες του συγγραφέα. Το μυθιστόρημα, το οποίο ακολουθεί το Χόμπιτ με το όνομα Μπίλμπο Μπάγκινς, διαδραματίζεται περίπου 60 χρόνια πριν από την τριλογία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Οι ειδικοί ανέμεναν ότι το βιβλίο θα αγοραστεί έναντι 12.000 αγγλικών λιρών (περίπου 16.000 δολάρια). Η τελική τιμή, 43.000 λίρες (περίπου 57.000 δολάρια), αποτελεί ρεκόρ για αντίτυπο πρώτης έκδοσης χωρίς το κάλυμμα, δήλωσε η Ράιλι στο BBC News.

Αντίτυπο του «Χόμπιτ» πρώτης έκδοσης με εξώφυλλο πωλήθηκε στην τιμή των 60.000 αγγλικών λιρών (περίπου 122.000 δολάρια) το 2008.