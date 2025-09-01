«Antico Caffe Greco»: Κινδυνεύει με έξωση το ιστορικό καφέ της Ρώμης που σύχναζε ο Νίτσε

Κίνδυνο για έξωση αντιμετωπίζει το ιστορικό «Antico Caffe Greco» στη Ρώμη, ένα από τα πιο γνωστά και θρυλικά καφέ της πόλης, που αποτελεί ατραξιόν για αμέτρητους τουρίστες κάθε χρόνο στην ιταλική πρωτεύουσα, εν μέσω μια δικαστικής διαμάχης η οποία «κρατάει» ήδη από το 2017.

Η έξωση για τους διαχειριστές του Antico Caffè Greco αναβλήθηκε για τις 22 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Adnkronos, το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο, ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα χρειαστεί να περιμένει ακόμα για να επανέλθει στην κατοχή των χώρων στην οδό Κοντόττι, στη Ρώμη.

Doveva essere il giorno dello sfratto esecutivo per il Caffè Greco, storico locale romano fondato nel 1760. Ma la conclusione di otto anni di battaglia legale tra i gestori e l'Ospedale israelitico, proprietario delle mura, è ancora una volta rinviata pic.twitter.com/QWPAFiFGMI — Tg3 (@Tg3web) September 1, 2025

Το ιστορικό καφέ ιδρύθηκε το 1760 και υπήρξε στέκι προσωπικοτήτων όπως ο Μπωντλαίρ, ο Νίτσε, ο Τζάκομο Λεοπάρντι και ο Γκαμπριέλε Ντ' Αννούντσιο. Ήδη από το 1953 ο τότε υπουργός Παιδείας Αντόνιο Σένι είχε επιβάλει σε αυτό καθεστώς ιστορικο-πολιτιστικής προστασίας.

Εδώ και χρόνια εξελίσσεται μια δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους διαχειριστές, Φλάβια Ιότσι και τον σύζυγό της Κάρλο Πελεγκρίνι, και το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο που είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου. Τον Ιούλιο του 2024 η Ανώτατη Ακυρωτική Δικαστική Αρχή (Cassazione) εξέδωσε απόφαση που καθιστά οριστική την έξωση, δικαιώνοντας το Νοσοκομείο και αναγνωρίζοντάς του το δικαίωμα να ανακτήσει τον χώρο, του οποίου το μισθωτήριο έχει λήξει από το 2017.

Οι δηλώσεις του διαχειριστή

«Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, όπως εξάλλου υποστηρίζει και η Εισαγγελία του Κράτους», δήλωσε ο Πελεγκρίνι στο Adnkronos. Μάλιστα, είχε προειδοποιήσει: «Θα μας βρουν εκεί με τους δικηγόρους μας. Μετά από οκτώ χρόνια που δίνουμε αυτή τη μάχη, η υπόθεση δεν πρόκειται να κλείσει αύριο».

Όπως εξηγεί, ζητήθηκε από τον δικαστικό επιμελητή να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες εκτέλεσης της έξωσης, οι οποίες προκύπτουν από την απόφαση της Cassazione που υποχρεώνει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα της εταιρείας Antico Caffè Greco επί των διακριτικών γνωρισμάτων, της επιγραφής και των καταχωρημένων σημάτων, καθώς και από το πρόσφατο νομοθετικό διάταγμα 219/2024, που ορίζει ότι οι χώροι της οδού Κοντόττι πρέπει να στεγάζουν αποκλειστικά ένα «Caffè Greco». Ο δικαστικός επιμελητής, πρόσθεσε, θα απευθυνθεί στον Δικαστή Εκτέλεσης, ο οποίος πιθανότατα θα χρειαστεί να επιλύσει αυτή την αντίφαση, ζητώντας και τη γνώμη του υπουργείου Πολιτισμού.

Οι οικονομικές προτάσεις που απορρίφθηκαν

Ο Πελεγκρίνι υποστηρίζει ότι το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο απέρριψε όλες τις προσφορές που είχαν καταθέσει οι διαχειριστές: «Ένα ετήσιο μίσθωμα 800.000 ευρώ, καθώς και αγορά του ακινήτου έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, πέραν συμμετρικών προτάσεων πώλησης εκ μέρους μας της επιχείρησης ή μίσθωσης της επιχείρησης. Η πρόταση για ενοίκιο 800.000 ευρώ είναι μάλιστα πιο συμφέρουσα από εκείνη που προβλέπεται στο σχέδιο εξυγίανσης του Ισραηλιτικού Νοσοκομείου. Η προσφορά της Antico Caffè Greco θα μπορούσε να αποτελέσει «σανίδα σωτηρίας» για το Νοσοκομείο. Προφανώς, όμως, υπάρχει κάποιος που δεν ενδιαφέρεται ούτε για το πολιτιστικό αγαθό που αποτελεί το Καφέ Γκρέκο, ούτε για την τύχη του Ισραηλιτικού Νοσοκομείου».