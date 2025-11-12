Σφραγίστηκε το Antico Caffè Greco στη Ρώμη - Σύμβολο του 18ου αιώνα, τόπος πολιτισμού και νόησης

Μετά από μια μακρά νομική διαμάχη, το Antico Caffè Greco της οδού Condotti στη Ρώμη σφραγίστηκε και τα κλειδιά παραδόθηκαν στον ιδιοκτήτη, δηλαδή στο Ισραηλιτικό Νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το ANSA, πριν από το λουκέτο είχαν κατασχεθεί 300 έργα, μεταξύ των οποίων πίνακες, γλυπτά και πολύτιμα αντικείμενα - αντίκες. Η κατάσχεση αυτή υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι, σύμφωνα με την κατηγορία, ο ιδιοκτήτης είχε μετακινήσει τα αντικείμενα από την αρχική τους θέση, παραβιάζοντας την «αυστηρή συνάφεια με τους χώρους του ιστορικού κτιρίου όπου ήταν τοποθετημένα και από όπου δεν μπορούσαν να μετακινηθούν». Αυτό οδήγησε σε μια έρευνα που προστέθηκε στον ήδη ογκώδη δικαστικό φάκελο σχετικά με το γνωστό κατάστημα.

Η διαφορά μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και των διαχειριστών της καφετέριας ήταν σε εξέλιξη από το 2017: μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης, το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο άσκησε το δικαίωμα να ανακτήσει την κατοχή των χώρων. Μετά από μια μάχη με επιστολές, το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την καταγγελία της σύμβασης. Μετά από πολλές αναβολές, η έξωση εκτελέστηκε.

Έτσι πέφτει η αυλαία για ένα από τα ιστορικά καταστήματα της πρωτεύουσας της Ιταλίας. Σύμβολο των καφέ του 18ου αιώνα, σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και διανοουμένων και φυτώριο ιδεών και σχολών σκέψης, το Caffè Greco είναι ένα από τα παλαιότερα καφέ της Ιταλίας μαζί με το Florian της Βενετίας.

Το ιστορικό καφενείο, που άνοιξε τις πόρτες του στην εποχή του Διαφωτισμού, είχε μεταξύ των πελατών του διακεκριμένα πρόσωπα όπως ο Σαρλ Μπωντλέρ, ο Αντόνιο Κανόβα, ο Τζέιμς Τζόις, ο Τζοακίνο Ροσσίνι, αλλά και η Σοφία Λόρεν, ο Ρενάτο Γκουτούζο και ο Φεντερίκο Φελίνι.

Για τους ιδιοκτήτες, η ιστορία του διάσημου καταστήματος δεν τελειώνει εδώ και έχουν εκφράσει την πρόθεση να το ξανανοίξουν: «Απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η επαναλειτουργία του Caffè Greco», εξηγεί ο έκτακτος επίτροπος του νοσοκομείου Israelitico Leozappa. «Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες το συντομότερο δυνατό και θα εφαρμόσουμε το σχέδιο συμφωνίας».

