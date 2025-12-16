Η πρώτη καφετέρια αποκλειστικά για τάβλι άνοιξε στη Νέα Υόρκη -Παραδίδονται μαθήματα ενώ πίνεις καφέ

Είσαι στη Νέα Υόρκη και θες να παίξεις τάβλι; Τώρα πια μπορείς αφού η πρώτη καφετέρια που προσφέρει διπλή απόλαυση είναι πλέον γεγονός.

Πρόκειται για το 7 Spring, στην καρδιά της συνοικίας Nolita όπου οι θαμώνες μπορούν να απολαύσουν εκλεκτά χαρμάνια από διάφορες ποικιλίες καφέ και τσάι παίζοντας ταυτόχρονα μια παρτίδα «Πόρτες», «Πλακωτό» ή ακόμη και «Φεύγα».

Σε περίπτωση που δεν έχετε ιδέα αλλά θέλετε να μάθετε, τότε ειδικοί στο τάβλι παραδίδουν μαθήματα για αρχάριους ώστε να τους βάλουν στο κλίμα.

Η κομψή διακόσμηση και η ζεστή, κοινωνική ατμόσφαιρα ξεχωρίζουν από τα τυπικά καφέ της πόλης, καθιστώντας το έναν προορισμό τόσο για χαλαρές συναντήσεις όσο και για χαλαρά απογεύματα. Είτε βρίσκεστε εκεί για χαλαρή συζήτηση με φίλους, για τουρνουά με άλλους παίκτες είτε απλώς για να απολαύσετε ένα ζεστό ρόφημα μόνοι σας, το 7 Spring προσθέτει μια παιχνιδιάρικη και συλλογική πινελιά στη σκηνή των καφέ του «Μεγάλου Μήλου».

Ήδη το ιδιαίτερο καφέ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών κατοίκων της αμερικάνικης μεγαλούπολης όπως επίσης και διασημοτήτων με τους θαμώνες του να ενθουσιάζονται με τα δεκάδες τάβλι που βρίσκονται μέσα στις προθήκες και περιμένουν το επόμενο ζευγάρι παικτών.

Το τάβλι είναι επιτραπέζιο παιχνίδι για δύο παίκτες, παραλλαγή του οποίου είναι το δυτικό τάβλι (backgammon). Κάθε παίκτης κατέχει 15 πούλια, που κινούνται σε ειδικό ταμπλώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα δυο ζαριών. Σκοπός του κάθε παίκτη είναι να μαζέψει πρώτος όλα τα πούλια. Ο παίκτης που ολοκληρώνει πρώτος το μάζεμα είναι και ο νικητής.

Είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο σε πλήθος από χώρες διεθνώς, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, παίζεται από ανθρώπους κάθε ηλικίας και έχει συνδεθεί με τα καφενεία και τις καφετέριες.