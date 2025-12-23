Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: Tο απόλυτο γιορτινό σκηνικό

Η Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς παγκοσμίως. Οι δρόμοι φωτίζονται, οι βιτρίνες της 5ης Λεωφόρου εντυπωσιάζουν και το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Rockefeller Center αποτελεί σημείο αναφοράς για επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η πόλη προσφέρει μοναδικές εμπειρίες, όπως πατινάζ στο Bryant Park, χριστουγεννιάτικες αγορές, εορταστικές παραστάσεις στο Broadway και βόλτες στο στολισμένο Central Park, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει κινηματογραφική παραγωγή.

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν: Πόσο κοστίζει στη Νέα Υόρκη

Τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία της πόλης προσφέρουν ειδικά χριστουγεννιάτικα μενού για το ρεβεγιόν, με τιμές που διαμορφώνονται ως εξής: 80–150 δολάρια ανά άτομο σε κλασικά εστιατόρια του Μανχάταν, 200–300 δολάρια ανά άτομο σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, 350–450 δολάρια ανά άτομο σε ξενοδοχειακά ρεβεγιόν ή χώρους με πανοραμική θέα.

Ο Δημήτρης Σουλτογιάννης μεταφέρει το κλίμα από την γιορτινή Νέα Υόρκη pic.twitter.com/gPBtRcu4zb — Flash.gr (@flashgrofficial) December 22, 2025

Σημειώνεται ότι στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι και φιλοδωρήματα, τα οποία είναι υποχρεωτικά και αυξάνουν το τελικό κόστος. Παρά το αυξημένο κόστος, τα Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη παραμένουν μια μοναδική εμπειρία. Η γιορτινή ατμόσφαιρα, οι αμέτρητες επιλογές διασκέδασης και το παγκόσμιο κύρος της πόλης καθιστούν το ταξίδι μια αξέχαστη ανάμνηση για όσους επιλέξουν να ζήσουν τις γιορτές στο «Μεγάλο Μήλο».