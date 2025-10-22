Γαλλία: Δεύτερο «χτύπημα» σε μουσείο μετά το Λούβρο - Έκλεψαν χιλιάδες πολύτιμα νομίσματα

Χτύπημα μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα δέχθηκε και δεύτερο μουσείο στη Γαλλία, μετά τη ληστεία του αιώνα στο Λούβρο. Το «Maison des Lumières Denis Diderot», μουσείο αφιερωμένο στον διάσημο Γάλλο συγγραφέα και φιλοσοφικό στοχαστή, που βρίσκεται στο Λανγκρ, διαρρήχθηκε τη νύχτα από Κυριακή προς Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημαρχείου που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του στο Facebook.

«Το μουσείο έπεσε θύμα διάρρηξης και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Το μουσείο είναι κανονικά κλειστό τις Δευτέρες, επομένως δεν υπήρχαν επισκέπτες τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η κλοπή.

«Οι αρχές ειδοποιήθηκαν αμέσως και έσπευσαν στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες παρατηρήσεις, ένα μέρος του “θησαυρού του μουσείου” - μια συλλογή από ασημένια και χρυσά νομίσματα που είχε ανακαλυφθεί κατά τις εργασίες ανακαίνισης του Hôtel du Breuil, όπου στεγάζεται σήμερα το μουσείο - έχει εξαφανιστεί. Η προθήκη που το προστάτευε βρέθηκε σπασμένη στο έδαφος. Οι ομάδες του μουσείου πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή λεπτομερή καταγραφή των αντικειμένων που θα παραδοθούν στις αρχές», αναφέρει η δημοτική αρχή σε ανακοίνωση που επικαλείται το France 3.

Άρπαξαν χιλιάδες νομίσματα

Οι ληστές έκλεψαν μέρος της συλλογής νομισμάτων, η οποία περιλαμβάνει 1.633 ασημένια νομίσματα και 319 χρυσά νομίσματα που κόπηκαν μεταξύ 1790 και 1840, και ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης του κτηρίου του μουσείου το 2011.

🇫🇷 Another French museum robbed: the Denis Diderot House in Langres



On the morning of October 20, staff arriving at the Denis Diderot House museum in Langres, northwestern France, discovered a broken entrance door and a shattered glass display case containing gold and silver… pic.twitter.com/CBjAcidDjv — Visegrád 24 (@visegrad24) October 22, 2025

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συρόμενη πόρτα εισόδου παραβιάστηκε και στη συνέχεια μια προθήκη έσπασε. Καμία άλλη συλλογή του μουσείου δεν επλήγη. Προς το παρόν, το πιθανότερο σενάριο είναι πως πρόκειται για προμελετημένη και στοχευμένη κλοπή, αναφέρει το τοπικό κανάλι. Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Ο Pierrick White, διευθυντής του γραφείου της δημάρχου του Λανγκρ, δήλωσε το πρωί της Τετάρτης στο BFMTV ότι «δεν κλάπηκαν όλα τα χρυσά και ασημένια νομίσματα» του μουσείου. «Οι δυνάμεις της χωροφυλακής, μαζί με τις ομάδες του μουσείου, εξετάζουν προσεκτικά την κατάσταση», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Οι κάτοικοι του Λανγκρ συνολικά έχουν πέσει θύματα πολύ κακοπροαίρετων ανθρώπων. Είναι σαν να μας πήραν τα οικογενειακά μας κειμήλια».

Τα γεγονότα αυτά συνέβησαν μόλις μία μέρα μετά τη ληστεία που σημειώθηκε την Κυριακή στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, το οποίο κατάφερε τελικά να ξανανοίξει τις πύλες του αυτή την Τετάρτη. Η έρευνα για τον εντοπισμό των τεσσάρων δραστών και των κλοπιμαίων «προχωρά», σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νιουνιέζ το πρωί της Τετάρτης στο CNews/Europe 1. Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, ανέφερε το βράδυ της Τρίτης στο RTL ότι η ζημία, σύμφωνα με την επιμελήτρια του Λούβρου, εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ.