Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι δράστες της κλοπής στο Λούβρο φεύγουν ανενόχλητοι

Με ψυχραιμία και ακρίβεια στις κινήσεις τους, οι τέσσερις δράστες της κινηματογραφικής ληστείας στο Λούβρο κατάφεραν να χτυπήσουν με καίριο τρόπο την «καρδιά» του πολιτισμού της Γαλλίας.

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Τετάρτης 22/10 δείχνει με πόση ευκολία, άνεση και ταχύτητα οι δράστες αποχωρούν από το εμβληματικό Μουσείο κρατώντας στα χέρια τους τα κλοπιμαία αδιαφορώντας για την κίνηση των οχημάτων που εκείνη την ώρα είναι αυξημένη.

Το βίντεο φαίνεται πως έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο, πιθανόν από τουρίστα ο οποίος επισκεπτόταν το Λούβρο εκείνη την ημέρα. Οι δυο δράστες κατεβαίνουν από το αναβατόριο που είχαν στήσει στην πίσω πλευρά ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στο παράθυρο του πρώτου ορόφου που έδινε πρόσβαση στην Gallerie D' Apollon. Εκεί φυλάσσονταν τα πολύτιμα κοσμήματα της Αυτοκράτειρας Ευγενείας, από την εποχή του Ναπολέοντα Α'.

Ο ένας εκ των δυο φοράει το χαρακτηριστικό κίτρινο γιλέκο ενώ ο άλλος ένα κράνος μηχανής. Αμέσως μόλις έφτασαν στο έδαφος, ο κρανιοφόρος πηγαίνει στη μηχανή με την οποία διέφυγαν ανενόχλητοι.

🇫🇷 FLASH | De nouvelles images révèlent le sang-froid et la facilité avec lesquels les malfaiteurs du Louvre ont opéré leur vol en plein jour.pic.twitter.com/jS2gXtHmL4 — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 22, 2025

Τραγική παραδοχή από την διευθύντρια για τις κάμερες

Η πρόεδρος και διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, επιδιώκει την εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος «μέσα στο μουσείο», δήλωσε στη Γερουσία κατά τη διάρκεια της ακρόασής της για το περιστατικό.

«Θα ήθελα να ζητήσω από το Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει εάν η εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος εντός του μουσείου θα ήταν εφικτή», δήλωσε η διευθύντρια του Λούβρου ενώπιον της επιτροπής πολιτισμού της Γερουσίας στην πρώτη της δημόσια δήλωση μετά την ληστεία της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, η οποία προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση για την προστασία των έργων του Λούβρου.

Ανάμεσα στα άλλα μέτρα ασφαλείας που εξετάζονται «βραχυπρόθεσμα», η Λοράνς ντε Καρ επικαλέστηκε «την ασφάλεια των χωρών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το Λούβρο, κυρίως του οδοστρώματος».

«Σκέφτομαι, για παράδειγμα, μηχανήματα που ορίζουν αποστάσεις», ώστε να εμποδίζεται «η στάθμευση των οχημάτων» δίπλα στο μουσείο, εξήγησε.

Όταν ρωτήθηκε εάν «όλοι οι συναγερμοί» λειτούργησαν, απάντησε: «απολύτως». «Οι βιντεοκάμερες (παρακολούθησης) λειτούργησαν στο εσωτερικό», συνέχισε.

«Η επιτήρηση του εξωτερικού χώρου είναι η αδυναμία μας»

Όταν ρωτήθηκε ξανά για τη βιντεοεπιτήρηση στον εξωτερικό χώρο, απάντησε: «Αυτή είναι η αδυναμία μας».

«Δεν εντοπίσαμε αρκετά νωρίτερα ότι είχαν φθάσει οι κλέφτες», παραδέχτηκε. «Οι αδυναμίες στην προστασία μας περιμετρικά είναι γνωστές και καθορισμένες», δήλωσε η Καρ.

Το σύστημα βιντεοπαρακολούθησης των εξωτερικών χώρων του Λούβρου είναι «πολύ ανεπαρκές» και δεν κάλυπτε το μπαλκόνι μέσα από το οποίο εισέβαλαν οι δράστες της ληστείας, δήλωσε η Καρ.

«Υπάρχουν κάποιες κάμερες περιμετρικά αλλά είναι απαρχαιωμένες, ο εξοπλισμός είναι πολύ ανεπαρκής, δεν καλύπτει όλες τις προσόψεις του Λούβρου, και δυστυχώς την πλευρά της αίθουσας Απόλλων όπου έγινε η κλοπή, η μόνη κάμερα είναι τοποθετημένη προς τα δυτικά, συνεπώς δεν κάλυπτε το μπαλκόνι από το οποίο έγινε η διάρρηξη», δήλωσε η Καρ, διαβεβαιώνοντας ότι το μελλοντικό σχέδιο ασφαλείας θα καλύπτει «όλες τις προσόψεις».