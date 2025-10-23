Γάλλοι δημοσιογράφοι αναπαρέστησαν την κλοπή στο Λούβρο με κόμικ αλά Marvel

Μια προσπάθεια να χαρτογραφηθούν όλες οι κινήσεις των τεσσάρων διαρρηκτών που άδειασαν μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά τις προθήκες του Λούβρου αρπάζοντας κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι του γαλλικού δικτύου BFMTV.

Η κινηματογραφική διάρρηξη άφησε εμβρόντητους τόσο τους τουρίστες που βρίσκονταν στο Μουσείο όσο και τον υπόλοιπο κόσμο αλλά κυρίως την γαλλική κυβέρνηση η οποία ψάχνει απαντήσεις για το «ριφιφί του αιώνα».

Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι υπεύθυνοι του γαλλικού καναλιού παρουσίασαν ένα βίντεο 3 λεπτών στο οποίο εξηγούν το ερώτημα «Πώς έγινε;».

Τα γραφικά θυμίζουν πολύ τα κόμικς της Marvel, και δείχνουν λεπτό προς λεπτό τη δράση των ληστών. «Είναι 9:30 όταν ένα όχημα με αναβατόριο παρκάρει δίπλα στο μουσείο σε κοινή θέα επί της λεωφόρου Φρανσουά Μιτεράν» λέει η αστυνομική συντάκτρια του BFMTV, Αλεξάνδρα Γκονζάλες.

Με ταχύτατες κινήσεις ανεβαίνουν στο μπαλκόνι, κόβουν το τζάμι, μπαίνουν στην Galerie D' Apollon, απειλούν το προσωπικό ασφαλείας με το ηλεκτρικό πριόνι, αρπάζουν τα κοσμήματα και φεύγουν με τα σκούτερ που τα είχαν παρκάρει έξω από το κτίριο.

Το νέο ντοκουμέντο έξω από το Λούβρο

Με ψυχραιμία και ακρίβεια στις κινήσεις τους, οι τέσσερις δράστες της κινηματογραφικής ληστείας στο Λούβρο κατάφεραν να χτυπήσουν με καίριο τρόπο την «καρδιά» του πολιτισμού της Γαλλίας.

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Τετάρτης 22/10 δείχνει με πόση ευκολία, άνεση και ταχύτητα οι δράστες αποχωρούν από το εμβληματικό Μουσείο κρατώντας στα χέρια τους τα κλοπιμαία αδιαφορώντας για την κίνηση των οχημάτων που εκείνη την ώρα είναι αυξημένη.

Το βίντεο φαίνεται πως έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο, πιθανόν από τουρίστα ο οποίος επισκεπτόταν το Λούβρο εκείνη την ημέρα. Οι δυο δράστες κατεβαίνουν από το αναβατόριο που είχαν στήσει στην πίσω πλευρά ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στο παράθυρο του πρώτου ορόφου που έδινε πρόσβαση στην Gallerie D' Apollon. Εκεί φυλάσσονταν τα πολύτιμα κοσμήματα της Αυτοκράτειρας Ευγενείας, από την εποχή του Ναπολέοντα Α'.

Ο ένας εκ των δυο φοράει το χαρακτηριστικό κίτρινο γιλέκο ενώ ο άλλος ένα κράνος μηχανής. Αμέσως μόλις έφτασαν στο έδαφος, ο κρανιοφόρος πηγαίνει στη μηχανή με την οποία διέφυγαν ανενόχλητοι.