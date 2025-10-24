Ο viral «μυστηριώδης» κύριος στο Λούβρο που «τρέλανε» το διαδίκτυο - Οι θεωρίες και η αναπάντεχη αλήθεια

Έξω από το Λούβρο, λίγες ώρες μετά το «ριφιφί του αιώνα», μια φωτογραφία έγινε viral – όχι για τα κλεμμένα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας, αλλά για έναν μυστηριώδη άνδρα που εμφανίστηκε δίπλα στους αστυνομικούς.

Με καφέ καπέλο, μαύρο παλτό και ομπρέλα, έμοιαζε να έχει βγει κατευθείαν από ταινία μυστηρίου. Το διαδίκτυο όπως ήταν αναμενόμενο πήρε «φωτιά» προσπαθώντας να λύσει τον γρίφο: ποιος είναι πραγματικά; Ντετέκτιβ; δράστης; ή… δημιούργημα AI; Η αλήθεια, όπως πάντα, αποδεικνύεται πιο αναπάντεχη από κάθε θεωρία.

Στη viral φωτογραφία διακρίνονται τρεις αστυνομικοί με τις μπλε στολές τους που στέκονται δίπλα σε ένα ασημί αυτοκίνητο, αποκλείοντας την είσοδο του μουσείου, λίγες ώρες μετά την κινηματογραφική ληστεία. Στα δεξιά φαίνεται και ο «μυστηριώδης» άνδρας που φορά ένα καφέ καπέλο, ένα μαύρο παλτό, γιλέκο και κρατάει μια ομπρέλα.

Η παρουσία του στο συγκεκριμένο μέρος τη δεδομένη στιγμή έκανε τους χρήστες του διαδικτύου να «ξεσαλώσουν» και φυσικά τα σχόλια έπεσαν «βροχή». Κάποιοι υποστήριξαν ότι ήταν εμπνευσμένος από χαρακτήρες όπως ο Σέρλοκ Χολμς ή ο Ηρακλής Πουαρό, έτοιμος να λύσει την υπόθεση. Φυσικά, υπήρξαν και οι φανατικοί της τεχνολογίας που ισχυρίστηκαν ότι ο άνδρας δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά, αλλά ήταν δημιούργημα AI.

Ωστόσο η απάντηση ήταν πολύ πιο απλή και ήρθε από τον φωτογράφο του Associated Press, Thibault Camus,ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας ήταν πραγματικός και απλώς περνούσε τυχαία από εκεί, χωρίς καμία να έχει καμία σχέση με την έρευνα.

«Δεν τον ξέρω. Ήθελα απλώς να απαθανατίσω τη στιγμή. Το παλιομοδίτικο στιλ του ήταν τόσο ταιριαστό με την ατμόσφαιρα του μουσείου, σαν να περπατούσε μέσα στην ιστορία» είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση: