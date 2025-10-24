Η εταιρεία αναβατόριων που χρησιμοποιήθηκε στο Λούβρο χτύπησε με νέα viral διαφήμιση - «Ευφυές»

Με μια άκρως χιουμοριστική διαφήμιση, η γερμανική εταιρεία ανελκυστήρων που πουλάει το μοντέλο που χρησιμοποίησαν οι τέσσερις δράστες στην κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Böcker, με έδρα το Βέρνε στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός και ανάρτησε μια εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το αναβατόριο όπως το τοποθέτησαν οι δράστες στον τοίχο του γαλλικού Μουσείου.

«Όταν χρειάζεται να κινηθείτε γρήγορα», γράφει το banner κάτω από την εικόνα. «Το Böcker Agilo μεταφέρει τους θησαυρούς σας βάρους έως και 400 κιλών με ταχύτητα 42 μέτρα/λεπτό - αθόρυβα σαν ψίθυρος».

Οι αντιδράσεις για την ιδιαίτερη καμπάνια

Οι αντιδράσεις στη νέα διαφημιστική καμπάνια της Böcker ήταν ενθουσιώδεις. Οι χρήστες του Instagram έσπευσαν στα σχόλια και σημείωσαν πόσο εύστοχη ήταν η «επιθετική» διαφήμιση.

«Ευφυές μάρκετινγκ» σχολίασε ένας με έναν δεύτερο χρήστη να τονίζει ότι πρόκειται για «εξαιρετική γερμανική ποιότητα».

Οι δράστες έκλεψαν το αναβατόριο κατά τη διάρκεια επίδειξης

Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων AFP την Τετάρτη, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλεξάντερ Μπόκερ, δήλωσε ότι όταν έγινε σαφές ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στη ληστεία, χρησιμοποίησαν «μια δόση χιούμορ» για να τραβήξουν την προσοχή των πελατών τους.

«Το έγκλημα είναι, φυσικά, απολύτως κατακριτέο, αυτό είναι απολύτως σαφές», τόνισε ο κ. Μπόκερ αλλά «Ήταν... μια ευκαιρία για εμάς να χρησιμοποιήσουμε το πιο διάσημο και πιο επισκέψιμο Μουσείο στον κόσμο για να τραβήξουμε λίγη προσοχή» προσέθεσε.

Πάντως, ο Μπόκερ δήλωσε στο AFP ότι αναγνώρισε τη συσκευή της εταιρείας του από ειδησεογραφικά δημοσιεύματα σημειώνοντας ότι πουλήθηκε «πριν από λίγα χρόνια σε έναν Γάλλο πελάτη που νοικιάζει αυτού του είδους εξοπλισμό στο Παρίσι και τη γύρω περιοχή».

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, τέσσερα άτομα είχαν κανονίσει να τους γίνει επίδειξη του μηχανήματος την περασμένη εβδομάδα με αποτέλεσμα να το κλέψουν κατά τη διάρκεια αυτής.

