Λούβρο: Άνοιξε ξανά τις πύλες του μετά την «κλοπή του αιώνα»

Οι πόρτες του Λούβρου άνοιξαν και πάλι, τρία 24ωρα μετά τη μεγάλη κλοπή της Κυριακής (19/10), με τους τουρίστες στο Παρίσι να έχουν πλέον τη δυνατότητα να επισκεφθούν το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου.



Το Λούβρο άνοιξε ξανά τις πύλες του για το κοινό την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025. Από τις 9:00 το πρωί (τοπική ώρα), την ώρα που συνήθως ανοίγει, οι πρώτοι επισκέπτες άρχισαν να εισέρχονται στο παγκοσμίου φήμης μουσείο, αν και η Πινακοθήκη Apollo -όπου έγινε η κλοπή - παραμένει κλειστή.



Απογοητευμένοι τουρίστες δεν είχαν καταφέρει να μπουν στο μουσείο, που βρίσκεται στην καρδιά του Παρισιού, την επόμενη ημέρα της κλοπής, ενώ παρέμεινε κλειστό και την Τρίτη (21/10).

Το Λούβρο, το οποίο είναι το πλέον πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου, υποδέχθηκε πέρυσι περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες στους τεράστιους διαδρόμους και τις αίθουσές του, όπως αναφέρει η Le Monde.



«Περισσότεροι από 100 ερευνητές»



Η τολμηρή κλοπή, που έγινε μέρα μεσημέρι, λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου την Κυριακή (19/10), προκάλεσε εκτιμώμενες απώλειες ύψους περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που ο εισαγγελέας του Παρισιού χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου».

Δεκάδες ερευνητές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να βρουν τους δράστες, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που ανέβηκε με σκάλα πάνω σε φορτηγό για να εισβάλει στο μουσείο και, κατά τη διαφυγή του, άφησε να πέσει ένα στέμμα στολισμένο με διαμάντια.



Οι δράστες απέσπασαν οκτώ ανεκτίμητα κομμάτια, μεταξύ των οποίων ένα περιδέραιο από σμαράγδια και διαμάντια που ο Ναπολέων Α΄ είχε χαρίσει στη σύζυγό του, αυτοκράτειρα Μαρία-Λουίζα, και μια τιάρα που ανήκε κάποτε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, στολισμένη με σχεδόν 2.000 διαμάντια.



«Η έρευνα προχωρά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη (22/10), προσθέτοντας ότι «περισσότεροι από 100 ερευνητές» έχουν επιστρατευθεί. «Έχω εμπιστοσύνη ότι θα εντοπίσουμε τους δράστες», υπογράμμισε.

«Απολογείται» η διευθύντρια του Λούβρου



Η κλοπή έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τις ελλείψεις στην ασφάλεια των γαλλικών μουσείων, μετά από δύο παρόμοια περιστατικά σε άλλα μουσεία τον περασμένο μήνα.

Η διευθύντρια του μουσείου, Λορένς ντε Καρ, δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση μετά τη ληστεία και πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Πολιτισμού της Γερουσίας την Τετάρτη (22/10).



Η Ντε Καρ, η οποία το 2021 έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη διεύθυνση του Λούβρου, αναμένεται να ερωτηθεί για τα μέτρα ασφαλείας στην Πινακοθήκη Apollo, όπου φυλάσσονται τα βασιλικά κοσμήματα.

Την Τρίτη (21/10), το μουσείο απάντησε στις επικρίσεις ότι οι προθήκες που προστάτευαν τα κλεμμένα κοσμήματα ήταν εύθραυστες, τονίζοντας ότι εγκαταστάθηκαν το 2019 και «αντιπροσώπευαν σημαντική βελτίωση ως προς την ασφάλεια».