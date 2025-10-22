Viral βίντεο Ελληνίδας που κοίταζε τα κοσμήματα που κλάπηκαν στο Λούβρο - «Θα μου τα πάρεις;»

Viral έχει γίνει το βίντεο μιας Ελληνίδας τουρίστριας η οποία επισκέφθηκε το Λούβρο και συγκεκριμένα την Gallerie D' Apollon όπου φυλάσσονταν τα πολύτιμα κοσμήματα της Αυτοκράτειρας Ευγενείας και άλλων βασιλισσών τα οποία εν τέλει κλάπηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά την Κυριακή 18/10.

Η νεαρή τουρίστρια βρισκόταν στο εμβληματικό μουσείο μαζί με τον σύντροφό της μερικές μέρες πριν την κινηματογραφική ληστεία. Μάλιστα τράβηξε και βίντεο μπροστά από την προθήκη στην οποία είχαν τοποθετηθεί η τιάρα, το κολιέ και ένα σκουλαρίκι από το σετ ζαφειριών που ανήκε στη Βασίλισσα Μαρία-Αμελί και τη Βασίλισσα Ορτάνς.

«Θα μου το πάρεις; Αυτό θέλω» λέει αρχικά στον σύντροφό της ο οποίος της απαντάει αστειευόμενος «ναι αμέ, Θα περιμένω να ανοίξουν γιατί είναι κλειστά τώρα». Στη συνέχεια η νεαρή κοπέλα προσθέτει γελώντας «Θα μας τα πάρουν. Το κοιτάνε κι άλλοι».

Το βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Tik Tok μια ημέρα μετά το περιστατικό με την ίδια να γράφει στο caption «Παιδιά εγώ απλώς αστειεύτηκα» ενώ στη λεζάντα αναφέρει «»Ρε σύμπαν σε αυτό βρήκε να ακούσεις;».

Πάντως, η είδηση έχει προκαλέσει τον γύρο του κόσμου αφού τα κοσμήματα αποτελούσαν «εθνικό θησαυρό» για τη Γαλλία. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις αφού στις έρευνες θα συμμετάσχουν ειδικοί ντετέκτιβ οι οποίοι πλέον δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των κλοπιμαίων.

«Η ζημία εκτιμάται από την έφορο του Λούβρου στα 88 εκατομμύρια ευρώ», ένα ποσό «εξαιρετικά εντυπωσιακό», όμως «δεν είναι σε καμία περίπτωση αντίστοιχο ούτε συγκρίσιμο με την ιστορική ζημία», συμπλήρωσε σε δηλώσεις που έκανε στο RTL η εισαγγελέας, διευκρινίζοντας πως οι εγκληματίες «δεν θα κερδίσουν» αυτό το ποσό «εάν είχαν την πολύ κακή ιδέα να λιώσουν αυτά τα κοσμήματα».