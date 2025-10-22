Το ιταλικό ζαχαροπλαστείο που έγινε viral για τα απίθανα γλυκά του (βίντεο)

Το ιστορικό «Cip & Ciop», κρυμμένο στη Via Emilio Scaglione, συνδυάζει καφέ, γρανίτες, ιταλικά σάντουιτς και αφράτα κρουασάν, αλλά αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η φαντασία του στις γλυκές δημιουργίες. Εμπνευσμένο από τους λατρεμένους ήρωες της Disney, τους σκίουρους Τσιπ και Ντέιλ, έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους λατρεύουν τα θεματικά επιδόρπια και τις viral φωτογραφίες.

Δες γιατί το «Cip & Ciop» έχει γίνει το πιο διάσημο γλυκοπωλείο της Ιταλίας και ποια δημιουργία του κάνει τον γύρο του διαδικτύου.