«Θα τα ξαναβρούμε»: Οι κινήσεις της γαλλικής κυβέρνησης για τον εντοπισμό των ληστών του Λούβρου

Η Γαλλία προσπαθεί να συνέλθει από την κινηματογραφική ληστεία που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 19/10 στο Μουσείο του Λούβρου όπου κοσμήματα της βασίλισσας Ευγενίας και της βασίλισσας Ορτανσίας εκλάπησαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά και ενώ μέσα βρίσκονταν δεκάδες τουρίστες.

Το βράδυ της Δευτέρας, μιλώντας στο γαλλικό ειδησεογραφικό κανάλι LCI, ο υπουργός εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νούνιες είπε ότι οι εγκληματίες ήταν «προετοιμασμένοι και αποφασισμένοι» ενώ σε κατηγορηματικό τόνο διαβεβαίωσε ότι τα, ανεκτίμητης αξίας, κοσμήματα θα βρεθούν και οι δράστες θα συλληφθούν πολύ σύντομα.

🗣️ Cambriolage du Louvre : "Manifestement ces gens étaient préparés, déterminés et sont allés au bout de leur action."



🔴 Laurent Nunez (@NunezLaurent), invité de @DariusRochebin pic.twitter.com/Y0yNyvVXVy — LCI (@LCI) October 20, 2025

Το ύποπτο κράνος και το γάντι

Από νωρίς την Κυριακή, η περιοχή γύρω από το μουσείο έχει αποκλειστεί ενώ οι τουρίστες απομακρύνθηκαν από αυτό καθώς οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνές τους για τον εντοπισμό των τεσσάρων δραστών.

Ήδη στα χέρια των Αρχών βρίσκονται ένα γάντι αλλά και ένα κράνος μοτοσικλέτας τα οποία πιστεύεται ότι ανήκουν στους ληστές οι οποίοι έφυγαν ανενόχλητοι από το σημείο με μηχανάκια.

Τι θα απογίνουν τα κλοπιμαία

Η πιο πιθανή υπόθεση είναι δυστυχώς ότι τα κοσμήματα θα αποσυναρμολογηθούν γρήγορα και οι πέτρες τους θα μεταπωληθούν.

Ο Ολλανδός ντετέκτιβ τέχνης Άρθουρ Μπραντ δήλωσε στο BBC ότι φοβάται ότι τα κοσμήματα μπορεί να έχουν ήδη «εξαφανιστεί». Είναι πολύ πιθανό τα κομμάτια να πουληθούν σε ένα κλάσμα της αξίας τους και να εξαχθούν λαθραία από τη Γαλλία, δήλωσαν άλλοι ειδικοί.

Ο Μπραντ πιστεύει ότι τα αντικείμενα θα θρυμματιστούν, με τον χρυσό και το ασήμι να έχουν λιώσει και τις πολύτιμες λίθους να κόβονται σε μικρότερες πέτρες, οι οποίες θα είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν.

Η ιστορικός κοσμημάτων Κάρολ Γούλτον, δήλωσε από την πλευρά της στο BBC ότι οι ληστές είχαν «επιλέξει με προσοχή» τα πιο σημαντικά κοσμήματα από τη συλλογή του Λούβρου.

Οι «όμορφες μεγάλες, άψογες πέτρες» πιθανότατα θα αφαιρούνταν από τις βάσεις τους και θα πουλούνταν, είπε, εκτός από το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο έχει μικρότερες πέτρες τοποθετημένες μέσα του και ήταν «πολύ περίπλοκο για να το χειριστεί κανείς», πρόσθεσε.

Το στέμμα της βασίλισσας Ευγενείας που βρέθηκε άθικτο / Reutrers

Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί το πέταξαν κατά τη διάρκεια της απόδρασης, μαζί με ένα άλλο αντικείμενο, με αποτέλεσμα να το εντοπίσουν άμεσα οι Αρχές.

Η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, η οποία κλάπηκε, περιέχει σπάνια φυσικά μαργαριτάρια που έχουν πολύ μεγάλη αξία, τονίζουν οι ειδικοί. «Θα πάνε σε κάποιον που είναι πρόθυμος να τα χειριστεί», είπε. «Όλοι θα τα ψάχνουν αυτά - θα πάρουν ό,τι μπορούν να βρουν» σημείωσε η Γουίλτον.

Η τιάρα με τα μαργαριτάρια της βασίλισσας Ευγενίας / Reuters

Υπάρχουν ελπίδες ότι τα αντικείμενα θα μπορούσαν να επανεμφανιστούν άθικτα μια μέρα - αλλά αυτές οι ελπίδες μικραίνουν καθώς περνούν οι μέρες.