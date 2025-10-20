Λούβρο: Τους «Ροζ Πάνθηρες» βλέπουν πίσω από την «ληστεία του αιώνα» - Τα ύποπτα χαρακτηριστικά

Η πιο... πολυσυζητημένη συμμορία διαρρηκτών επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο μετά τη χολιγουντιανή ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, με λεία ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα από την εποχή του Ναπολέοντα. Ο λόγος για τους διαβόητους Ροζ Πάνθηρες. Αν και οι γαλλικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα δράστη πίσω από τη ληστεία που έχει σοκάρει τη Γαλλία, αναλυτές ασφαλείας σημειώνουν ότι η μεθοδολογία, η ταχύτητα, η ακρίβεια, η απουσία βίας και ο άψογος συντονισμός, φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης.

Την Κυριακή το πρωί, 19 Οκτωβρίου 2025, τέσσερις δράστες, με αλυσοπρίονα και μεταμφιεσμένοι σε εργάτες πάνω σε ανυψωτικό μηχάνημα, κατάφεραν να μπουν ανενόχλητοι στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, να σπάσουν τις θωρακισμένες προθήκες και να αρπάξουν μέσα σε επτά λεπτά, αντικείμενα ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας της Γαλλίας.

Reuters

Σύμφωνα με τις Αρχές, κλάπηκαν οκτώ αντικείμενα, μεταξύ των οποίων διαδήματα, κολιέ, σκουλαρίκια και καρφίτσες. Όλα είναι του 19ου αιώνα και κάποτε ανήκαν σε μέλη της γαλλικής βασιλικής οικογένειας ή σε αυτοκρατορικούς ηγέτες.

Όλα τα αντικείμενα χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα και ανήκαν σε μέλη της βασιλικής ή αυτοκρατορικής οικογένειας της Γαλλίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, τα κλεμμένα αντικείμενα είναι:

Τιάρα από το σετ των βασιλισσών Μαρί-Αμελί και Ορτάνς

Κολιέ από το ίδιο σετ με ζαφείρια των δύο βασιλισσών

Σκουλαρίκι από το ζεύγος των ίδιων

Κολιέ με σμαράγδια από το σετ της Αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας

Ζεύγος σκουλαρικιών με σμαράγδια από το ίδιο σετ

Καρφίτσα

Τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Μεγάλη καρφίτσα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα αντικείμενα κινδυνεύουν να καταστραφούν, καθώς πρόκειται για μοναδικά κομμάτια που δύσκολα μπορούν να πωληθούν χωρίς να εντοπιστούν.

POR SI VEN POR AHI EMPEÑADAS LAS JOYAS ROBADAS DEL LOUVRE

Aqui están



1) Diadema de la parure de la Reina Hortense

2) Collar de la parure de zafiros de la Reina María-Amelia y de la Reina Hortense

3) Zafiros de la reina María-Amelia y de la Reina Hortense pic.twitter.com/u5ZWkHALCv — LAROUSSE (@RommieLarousse) October 20, 2025

Οι Γαλλικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ ερευνούν το ενδεχόμενο οι ληστές να είχαν βοήθεια εκ των έσω, καθώς εκτιμούν ότι κάποιος με καίρια θέση στο μουσείο τους παρείχε κρίσιμες πληροφορίες. Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει ταυτοποιηθεί κανένας ύποπτος.

Ποιοι είναι οι Ροζ Πάνθηρες

Η οργάνωση, που πήρε το όνομά της από την ομώνυμη ταινία, αποτελείται κυρίως από πρώην στρατιώτες των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας – Σερβία, Μαυροβούνιο και Βοσνία. Σύμφωνα με την Interpol, διαθέτει περίπου 800 βασικά μέλη παγκοσμίως και έχει πραγματοποιήσει δεκάδες θεαματικές ληστείες σε μουσεία και οίκους κοσμημάτων.

Το 2003 η διαβότη συμμορία έκλψε διαμάντια αξίας 23 εκατομμυρίων λιρών από το κοσμηματοπωλείο Graff στο Λονδίνο. Το 2008, μέλη της συμμορίας είχαν κλέψει έργα Μονέ, Βαν Γκογκ, Σεζάν και Ντεγκά από μουσείο της Ελβετίας, συνολικής αξίας πάνω από 119 εκατομμυρία λίρες.

Τώρα ο ειδικός ασφαλείας Γουίλ Γκέντες, με εμπειρία σε υποθέσεις εκβιασμών και εντοπισμού εγκληματικών ομάδων, δήλωσε στη Metro ότι η ληστεία στο Λούβρο «φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή των Ροζ Πανθήρων».

«Πρόκειται για μία εξαιρετικά μελετημένη επιχείρηση. Οι δράστες είναι πειθαρχημένοι, με στρατιωτική εκπαίδευση και εμπειρία. Τέτοιες ληστείες δεν γίνονται τυχαία – οργανώνονται κατόπιν παραγγελίας για συγκεκριμένους αγοραστές», εξηγεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση να δράσουν… στις 9:30 το πρωί δείχνει «τόλμη, σιγουριά και απόλυτη γνώση του χώρου».

«Ήταν απίστευτα καλά σχεδιασμένο, και αυτό κάνουν οι Πάνθηρες. Θα σχεδιάσουν αυτές τις επιχειρήσεις στον καλύτερο δυνατό βαθμό, και μεγάλο μέρος αυτού θα εξαρτηθεί επίσης από το χρονοδιάγραμμα. Γνωρίζουμε ότι όταν αυτοί οι τύποι πήγαν, δεν πήγαν μέσα στη νύχτα. πΠγαν στις 9:30 το πρωί, κάτι που από μόνο του δείχνει απίστευτη τόλμη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έκθεση που «καίει» τη διοίκηση του Λούβρου - «Αποτύχαμε»

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, σε μια προκαταρκτική έκθεση του γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου αποκαλύπτονται τα κενά στην ασφάλεια του διάσημου Μουσείου, το οποίο έχε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, καθώς οι τέσσερις εγκληματίες διέφυγαν με οκτώ κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας».

Το έγγραφο, η πλήρης έκδοση του οποίου πρόκειται να δημοσιευτεί στις αρχές Νοεμβρίου, επισημαίνει «σημαντικές» και «επίμονες» καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των τεχνικών εγκαταστάσεων.

Στο τμήμα Denon, όπου βρίσκονται τόσο η Galerie d’Apollon στην οποία οι δράστες μπήκαν οριακά ανενόχλητοι, όσο και στην αίθουσα που φυλάσσεται ο πίνακας του Ντα Βίντσι «Μόνα Λίζα», το ένα τρίτο των δωματίων δεν διαθέτουν κάμερες παρακολούθησης. Επιπρόσθετα, όπως τονίζεται, στο τμήμα Ρισελιέ, τα τρία τέταρτα των δωματίων δεν διαθέτουν εξοπλισμό βιντεοεπιτήρησης.

Μέσα σε πέντε χρόνια, μόνο 138 επιπλέον κάμερες έχουν εγκατασταθεί στο μουσείο. Μόλις πάνω από το ένα τρίτο των δωματίων διαθέτουν τουλάχιστον μία κάμερα, σημειώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο επίσης αποδοκιμάζει την έλλειψη βούλησης εκ μέρους της διοίκησης του μουσείου.

Reuters

Παρά τον ετήσιο λειτουργικό προϋπολογισμό ύψους 323 εκατομμυρίων ευρώ, «τα ποσά που έχουν δεσμευτεί είναι μικρά σε σύγκριση με τις εκτιμώμενες ανάγκες», τονίζει, επικαλούμενο «μια τάση να καθίσταται η έναρξη των εργασιών μια μεταβλητή δημοσιονομικής προσαρμογής».

Αντιμέτωπος με κριτική για το σύστημα ασφαλείας στο Λούβρο, ο πρόεδρος του ιδρύματος διαβεβαίωσε ότι «το έργο Louvre Nouvelle Renaissance, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, προβλέπει την ενίσχυση της ασφάλειας. Θα εγγυηθεί τη διατήρηση και την προστασία αυτού που αποτελεί τη μνήμη και τον πολιτισμό μας».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν επισημαίνει την αποτυχία των αρχών να αποτρέψουν τη ληστεία στο Λούβρο, σημειώνοντας ότι η κλοπή 8 κοσμημάτων του στέμματος από το μουσείο δίνει «μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας» καθώς υποδηλώνει αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας.