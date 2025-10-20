Κλοπή στο Λούβρο: Πώς έγινε το «ριφιφί του αιώνα» σε μόλις 7 λεπτά - Πού στρέφονται οι Αρχές

Παγκόσμιο σοκ προκάλεσε η είδηση ότι το στέμμα, η καρφίτσα, η τιάρα, το κολιέ και άλλα πολύτιμα κοσμήματα της αυτοκράτειρας Ευγενίας έκαναν «φτερά» από το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι το πρωί της Κυριακής 19/10 σε μια ληστεία που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει.

Πλέον το βλέμμα των Αρχών στρέφεται στο διάτρητο, όπως φάνηκε, σύστημα ασφαλείας του διάσημου μουσείου, αφού οι ληστές εισέβαλαν ανενόχλητοι μαζί με τους επισκέπτες και μέσα σε 7 λεπτά κατάφεραν να φύγουν με λεία ανεκτίμητης αξίας.

Με τη χρήση ενός γερανού, οι δράστες έσπασαν ένα παράθυρο στον πρώτο όροφο όπου φυλάσσονται τα κειμήλια που ανήκουν στη συλλογή του Ναπολέοντα. Χωρίς να γίνουν άμεσα αντιληπτοί διέφυγαν ανενόχλητοι με μοτοσικλέτες, σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία.

Il y a des images du vol… incroyable qu’il ait été possible d’opérer ainsi en plein jour 😭#Louvre 👑 pic.twitter.com/XlzZnQMdXM — MP 974👨🏽‍🏫🌍⏳🏺🐈✈️🇷🇪🇫🇷 (@Mp97440) October 19, 2025

Η ληστεία εγείρει αμήχανα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στο μουσείο, αφού η διοίκησή του είχε ήδη σημάνει συναγερμό για την έλλειψη επενδύσεων σε έναν παγκοσμίου φήμης χώρο, που φιλοξενεί έργα τέχνης όπως η Μόνα Λίζα και που υποδέχτηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024.

«Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο αποτελεί επίθεση σε μια κληρονομιά που λατρεύουμε επειδή είναι η Ιστορία μας», δήλωσε ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο X. «Θα ανακτήσουμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Επαγγελματικό και «έξυπνο» χτύπημα

Οι δράστες, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε 4, εισέβαλαν στο μουσείο περίπου στις 9:30 π.μ φορώντας κίτρινα γιλέκα, απείλησαν αρχικά τους φρουρούς και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στη Galerie d'Apollon, σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού Λορ Μπεκιό η οποία μίλησε στο δίκτυο BFM TV. Συνολικά εννέα αντικείμενα έγιναν στόχος των εγκληματιών, εκ των οποίων τα οκτώ κλάπηκαν.

The Musée du Louvre

Το ένατο κλοπιμαίο, το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας, εντοπίστηκε στον προαύλιο χώρο του Λούβρου καθώς εικάζεται πως έπεσε κατά τη διάρκεια της διαφυγής των δραστών ανέφερε η Μπεκιό.

«Αξίζει αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ - μόνο αυτό το στέμμα. Και δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό αντικείμενο», δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος του οίκου δημοπρασιών Drouot, Αλεξάντρ Ζικελό.

Πάντως, έκπληξη προκάλεσε και το γεγονός ότι οι δράστες δεν άρπαξαν το διαμάντι Regent, το οποίο φυλάσσεται στην ίδια αίθουσα και η αξία του από τον οίκο Sotheby's εκτιμάται σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια. «Δεν έχω κάποια εξήγηση», είπε η Μπεκιό. «Μόνο όταν θα τεθούν υπό κράτηση και θα παρουσιαστούν ενώπιον των ανακριτών θα μάθουμε τι είδους εντολή είχαν και γιατί δεν στόχευσαν στα συγκεκριμένα 9 αντικείμενα».

Κατά τη διαφυγή τους, προσπάθησαν μάλιστα, ανεπιτυχώς να βάλουν φωτιά στο όχημα.

Πού στρέφονται οι Αρχές

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι η έρευνα έχει ανατεθεί σε μια εξειδικευμένη αστυνομική μονάδα που έχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας στην εξάρθρωση ληστειών υψηλού προφίλ.

Από τις αρχικές έρευνες εικάζεται ότι δόθηκε εντολή από συλλέκτη οπότε υπάρχει πιθανότητα να ανακτηθούν τα κλοπιμαία σε καλή κατάσταση. Από την άλλη, η αστυνομία βάζει στο κάδρο και το ενδεχόμενο οι δράστες να ενδιαφέρονται μόνο για τα πολύτιμα κοσμήματα και τα πολύτιμα μέταλλα.

«Εξετάζουμε την υπόθεση του οργανωμένου εγκλήματος», είπε, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να πρόκειται για κλέφτες που εργάζονται κατόπιν αιτήματος ενός αγοραστή ή που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοσμήματα που μπορούν να είναι χρήσιμα για το ξέπλυμα χρημάτων από εγκληματικές δραστηριότητες.

«Στις μέρες μας, οτιδήποτε μπορεί να συνδεθεί με τη διακίνηση ναρκωτικών, δεδομένων των σημαντικών χρηματικών ποσών που αποκτώνται από τη διακίνηση ναρκωτικών» κατέληξε η Μπεκιό.

«Πονοκέφαλος» η ασφάλεια

Πάντως, η διοίκηση του Μουσείου ανακοίνωσε ότι το Λούβρο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό τη Δευτέρα για λόγους ασφαλείας και για να συνεχιστεί η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το γαλλικό μουσείο έχει πέσει θύμα κλοπής. Συγκεκριμένα, ο γνωστό πίνακας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι «Μόνα Λίζα« είχε κλαπεί το 1911 σε μια ληστεία στην οποία συμμετείχε ένας πρώην υπάλληλος. Τελικά συνελήφθη και ο πίνακας επιστράφηκε στο μουσείο δύο χρόνια αργότερα.

Νωρίτερα φέτος, αξιωματούχοι του Λούβρου ζήτησαν επείγουσα βοήθεια από τη γαλλική κυβέρνηση για την αποκατάσταση και ανακαίνιση των παλαιών εκθεσιακών αιθουσών του μουσείου και την καλύτερη προστασία των αμέτρητων έργων τέχνης του.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι ένα νέο κυβερνητικό σχέδιο για το Λούβρο που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο «προβλέπει ενισχυμένη ασφάλεια», σύμφωνα με ανάρτησή του στο Χ.



Η υπουργός Πολιτισμού Ρατσίντα Ντάτι ανέφερε από την πλευρά της ότι το ζήτημα της ασφάλειας των μουσείων δεν είναι καινούργιο.

«Για 40 χρόνια, δεν δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια αυτών των μεγάλων μουσείων και πριν από δύο χρόνια, η πρόεδρος του Λούβρου ζήτησε έλεγχο ασφαλείας από τον αρχηγό της αστυνομίας. Γιατί; Επειδή τα μουσεία πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες μορφές εγκληματικότητας», είπε. «Σήμερα, πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα - επαγγελματίες».