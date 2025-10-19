Το θρίλερ στο Λούβρο και το στέμμα της Ευγενίας - Βίντεο από τη μεγαλύτερη κλοπή του αιώνα

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στο Παρίσι (και όχι μόνο). Μια τολμηρή ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου άφησε πίσω της άδεια προθήκες και ένα ερώτημα που πονά: εκλάπη και το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας; Το εμβληματικό κόσμημα της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, σύμβολο αίγλης και δύναμης, έγινε ξανά πρωταγωνιστής – αυτή τη φορά σε ένα θρίλερ πολιτιστικής αξίας ανεκτίμητης.

Την 19η Οκτωβρίου 2025, ληστές εισέβαλαν στην αίθουσα Galerie d’Apollon (Γκαλερί του Απόλλωνα) του Μουσείου Λούβρου και απέσπασαν κοσμήματα που ανήκαν στη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας. Σύμφωνα με αναφορές, εννέα κοσμήματα αφαιρέθηκαν. Τα κοσμήματα που αναφέρονται περιλαμβάνουν γενικώς «κολιέ», «καρφίτσα/μπρόουτς» («brooch»), σκουλαρίκια και «τιάρα» («tiara») από τη συλλογή.

Ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε κατεστραμμένο έξω από το μουσείο με την εφημερίδα Le Parisien να αναφέρει ότι πιστεύεται ότι ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας. Ένα εμβληματικός θησαυρός που αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια!

Φωτο: IMAGO / IP3press

Μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί επίσημα η πλήρης λίστα με τα αντικείμενα που «σήκωσαν» οι δράστες - το Μουσείο κι η Γαλλική Αστυνομία εξακολουθούν να διερευνούν με την παγκόσμια κοινή γνώμη να έχει στραμμένο το βλέμμα της στις έρευνες.

Στο Χ κυκλοφορεί βίντεο που φέρεται να δείχνει έναν από τους δράστες. Το BFMTV, δημοσίευσε τις εικόνες από τη στιγμή που ένας άνδρας με κίτρινο γιλέκο και κουκούλα, φαίνεται να «πριονίζει» γυάλινη προθήκη στην φημισμένη Αίθουσα του Απόλλωνα:

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Το αριστούργημα της Ευγενίας

Κατασκευάστηκε το 1855 από τον διάσημο κοσμηματοπώλη Alexandre-Gabriel Lemonnier, κατόπιν εντολής του Ναπολέοντα Γ΄ για τη στέψη της συζύγου του, Ευγενίας δε Μοντίχο. Η Ισπανίδα αυτοκράτειρα, γνωστή για το απαράμιλλο γούστο και την αίσθηση του στιλ της, έγινε τότε η μούσα οίκων όπως ο Worth και ο Chaumet, χαράσσοντας τη μόδα της Ευρώπης.



Το στέμμα της, φτιαγμένο από χρυσό και ασήμι, κοσμείται με 2.480 διαμάντια και 56 σμαράγδια κολομβιανής προέλευσης. Αετοί και παλμέτες, σύμβολα ισχύος και αναγέννησης, σχηματίζουν το περίτεχνο μοτίβο του, ενώ στην κορυφή του δεσπόζει μια σφαίρα με σμαράγδια και σταυρός από διαμάντια. Ένα έργο τέχνης που δεν εξυπηρετούσε απλώς την εξουσία, αλλά την έκανε λαμπερή υπόσχεση αθανασίας.

Από το παλάτι στο Λούβρο

Μετά την πτώση του Ναπολέοντα Γ΄ το 1870, το στέμμα κατασχέθηκε και εντάχθηκε στα Κοσμήματα του Στέμματος της Γαλλίας. Όταν η Τρίτη Δημοκρατία αποφάσισε να πουλήσει τη συλλογή το 1887, το στέμμα της Ευγενίας διασώθηκε. Ο οίκος Chaumet το αγόρασε και το επανέφερε στο Λούβρο το 1979 ως δωρεά, όπου έκτοτε εκτίθεται στη Galerie d’Apollon, με αριθμό καταλόγου OA 11160.

Στην αίθουσα εκείνη, κάτω από τα χρυσά ταβάνια, το στέμμα έλαμπε ως σύμβολο μιας εποχής που πίστευε πως η ομορφιά είναι πολιτική δύναμη.

Η σκιά της κλοπής

Στις 19 Οκτωβρίου 2025, ληστές εισέβαλαν στη Galerie d’Apollon και αφαίρεσαν εννέα κοσμήματα της συλλογής του Ναπολέοντα και της Ευγενίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα αντικείμενα που βρέθηκαν κατεστραμμένα έξω από το μουσείο ταυτίζεται με το στέμμα της αυτοκράτειρας. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν επρόκειτο για το αυθεντικό κομμάτι ή για αντίγραφο ασφαλείας, καθώς το Λούβρο συχνά εκθέτει ρεπλίκες για λόγους προστασίας.

Reuters



Όποια κι αν είναι η αλήθεια, η εικόνα ενός θρυλικού στέμματος ραγισμένου πάνω στο παριζιάνικο πεζοδρόμιο μοιάζει συμβολική: η λάμψη της αυτοκρατορικής Γαλλίας τραυματίστηκε ξανά, αυτή τη φορά από ανθρώπινο χέρι.

Η αιώνια λάμψη της Ευγενίας

Περισσότερο από πολύτιμο κόσμημα, το στέμμα της Ευγενίας είναι κομμάτι της συλλογικής μνήμης. Ένα σύμβολο γυναικείας δύναμης, καλλιτεχνικής τελειότητας και αυτοκρατορικής ματαιοδοξίας.

Ακόμη κι αν χαθεί, η ιστορία του θα συνεχίσει να ακτινοβολεί - σαν ένα διαμάντι που δεν σβήνει ποτέ, ακόμα και μέσα στο σκοτάδι της πιο τολμηρής κλοπής.