Από τον «Lupen» στον «Κώδικα Da Vinci»: Όταν η διάρρηξη στο Λούβρο έγινε θέμα σε σειρές και ταινίες

Ποιος θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι ο θρυλικός διαρρήκτης «Arsène Lupin», ήρωας του συγγραφέα Maurice Leblanc, που υποδύθηκε ο Ομάρ Σι στην ομώνυμη σειρά, θα έπαιρνε σάρκα και οστά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου σε μια κινηματογραφικών διαστάσεων διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου.

Η Γαλλία «θρηνεί» μέρος της πολιτιστικής της κληρονομιάς που έγινε βορά στα χέρια θρασύτατων ληστών οι οποίοι εισέβαλαν ανενόχλητοι στην Αίθουσα Appollon αρπάζοντας μέσα σε ελάχιστα λεπτά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από την εποχή του Ναπολέοντα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ήρωες της μυθοπλασίας όπως οι μάγοι του «Now You See Me» ή ο Τζορτζ Κλούνεϊ από το Ocean΄s 11 θα υποκλίνονταν μπροστά τους.

Κατά καιρούς, το μεγαλύτερο μουσείο του Παρισιού και ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο έχει αποτελέσει θέμα πολυάριθμων φανταστικών ιστοριών με εισβολείς να το παραβιάζουν και να κλέβουν πολύτιμους θησαυρούς.

Η κλοπή του πίνακα του Ντα Βίντσι «Μόνα Λίζα» το 1911 από τον Ιταλό Βιντσέντσο Περούτζια, έχει εμπνεύσει αρκετούς σκηνοθέτες.

Η πρώτη ταινία με αυτό το θέμα είχε τίτλο «Η κλοπή της Μόνα Λίζα» του Γκέζα φον Μπολβάρι το 1931, το 1966 ο Μισέλ Ντεβίλ έδωσε τη δική του εκδοχή ενώ το 2006 κυκλοφόρησε η τηλεοπτική σε τον ομώνυμο τίτλο.

Λιγότερο γνωστή, η ταινία «La Banda Picasso» του Φερνάντο Κολόμο, που κυκλοφόρησε το 2012, ανατρέχει όχι τόσο στην ίδια την κλοπή, αλλά στις συνθήκες της υπόθεσης για τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα που συγκεντρώθηκε στο Παρίσι εκείνη την εποχή. Ο Πάμπλο Πικάσο και ο Γκιγιόμ Απολινέρ κατηγορήθηκαν για την κλοπή.

«Lupen»

Φυσικά από τη λίστα, όπως προαναφέραμε, δεν μπορούμε να μην συμπεριλάβουμε τη σειρά που άφησε εποχή στο Netflix και κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο 2021.

Ο Omar Sy υποδύεται τον Ασάν Ντιοπ, έναν ληστή ο οποίος από το πρώτο κιόλας επεισόδιο πραγματοποιεί μια θεαματική κλοπή των κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Ευγενίας κατά τη διάρκεια ενός γκαλά πού αλλού; Στο Μουσείο του Λούβρου.

«Mystère au Louvre»

Σε ένα διαφορετικό είδος, η τηλεοπτική σειρά «Mystère au Louvre», που προβλήθηκε το 2017 με την Alice Taglioni και τον Philippe Torreton, φανταζόταν επίσης μια διάρρηξη στο εν λόγω μουσείο.

Αυτή τη φορά, διαπράχθηκε από έναν διαρρήκτη, τον μυστηριώδη Μέρκιουρι. Σε αυτή τη σειρά, λεία των διαρρηκτών ήταν φυσικά τα κοσμήματα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

«Cat's Eyes»

Η γαλλική τηλεόραση παρουσίασε το 2024 μια σειρά με τίτλο «Cat's Eyes» κατά την οποία τρεις αδελφές, η Tam (Camille Lou), η Alex (Claire Romain) και η Syl (Constance Labbé) επιχειρούν να διαρρήξουν το εργαστήριο αναλύσεων.

Για τα γυρίσματα της σειράς, τα οποία στην πραγματικότητα έλαβαν χώρα μέσα στο μουσείο, η παραγωγή έπρεπε να «ξεγελάσει» και να επινοήσει «τα μονοπάτια που ακολουθούν τα κορίτσια» για λόγους ασφαλείας, όπως υπενθύμισε ο σκηνοθέτης Alexandre Laurent σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

Belphegor, το φάντασμα του Λούβρου

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Arthur Bernède, το έργο ασχολείται με κουκουλοφόρο που στοιχειώνει τους διαδρόμους του τμήματος Αιγυπτιολογίας του μουσείου.

Κυκλοφόρησε το 2001 σε σκηνοθεσία Ζαν-Πολ Σαλομέ. Η ταινία ακολουθεί μια μούμια με κακές δυνάμεις που γεννά ένα φάντασμα το οποίο ονομάζεται Βελφεγόρ, θεός των Αμμωνιτών. Ο Βελφεγόρ στοιχειώνει το Μουσείο του Λούβρου το σούρουπο, όπου η Πυραμίδα του Πέι έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο.

Εναλλάξ τρομακτικό και ανθρώπινο, αυτό το φάντασμα είναι τολμηρό και φαινομενικά αήττητο. Ένας φρουρός βρίσκεται νεκρός στους πρόποδες του αγάλματός του. Ο Μάρτιν, ένας ηλεκτρολόγος, ηγείται της έρευνας. Αλλά σύντομα δέχεται επιστολές υπογεγραμμένες από το χέρι του φαντάσματος.

«Ο Κώδικας Da Vinci»

Ο Νταν Μπράουν επέλεξε επίσης το Λούβρο ως σημείο εκκίνησης για το πιο διάσημο μυθιστόρημά του, Ο Κώδικας Ντα Βίντσι.

Ο καθηγητής Ρόμπερτ Λάνγκντον (τον οποίο υποδύεται ο Τομ Χανκς) ερευνά τη δολοφονία ενός επιμελητή μέσα στο Μουσείο σε ένα θρίλερ μυστηρίου που κυκλοφόρησε το 2006.

«Red Notice»

Οι Ντουέιν Τζόνσον, Ράιαν Ρέινολντς και Γκαλ Γκαντότ, υποδύονται τρεις διαρρήκτες. Στο τέλος της ταινίας, που κυκλοφόρησε το 2021, οι τρεις τους στέκονται μπροστά από την πυραμίδα του Λούβρου καθώς το μουσείο αποτελεί τον επόμενό τους στόχο.