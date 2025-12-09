«Ριφιφί»: Το ελληνικό… «Casa De Papel» παρουσιάζει τη ληστεία του αιώνα που συνέβη το 1992 (βίντεο)

Ήταν 21 Δεκεμβρίου 1992 όταν η Αθήνα ξυπνούσε σοκαρισμένη με την αποκάλυψη της είδησης πως άγνωστοι μπήκαν σε τράπεζα επί της οδού Καλλιρρόης με τη μέθοδο του ριφιφί. Οι δράστες έσκαψαν ένα τούνελ κάτω από την κοίτη του ποταμού Ιλισού το οποίο έφτανε μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας και έκαναν ανενόχλητοι τη δουλειά της.



Αυτή η ιστορία αποτέλεσε την έμπνευση για το «Ριφιφί», τη νέα παραγωγή μυθοπλασίας της COSMOTE TV, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή. Οι Αρχές μίλησαν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα μορφωμένους και αδίστακτους δράστες. Ήταν, όμως, πράγματι έτσι; Με τη δύναμη της μυθοπλασίας, η νέα παραγωγή της COSMOTE TV συνδυάζει τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας, δημιουργώντας μια ανθρωποκεντρική σειρά, γεμάτη συγκίνηση κι έντονα στοιχεία χιούμορ.

Οι χαρακτήρες

Ο μελαγχολικός Νίκος (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος), ο «αιώνιος έφηβος» Βάκης (Πάνος Βλάχος) και ο πληγωμένος Μιχάλης (Προμηθέας Αλειφερόπουλος) είναι τρεις άντρες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, μέχρι που εισβάλλει στη ζωή τους η Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη).

Η μοναχική και μυστηριώδης γυναίκα τους προσεγγίζει με μία σκοτεινή και ριψοκίνδυνη πρόταση. Θα την ακολουθήσουν στο σχέδιό της; Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στον ρόλο του Μανώλη, του αφοσιωμένου φίλου της Όλγας, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης στους ρόλους των παιδικών φίλων του Αντώνη και του Αργύρη.

Στη σειρά συμμετέχουν, ακόμα, οι: Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαΐδης.

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος / φωτογραφία NDP

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας με τις κόρες του / φωτογραφία NDP

Όλγα Παυλάτου, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Ευγενία Σαμαρά / φωτογραφία NDP

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Εύα Νάθενα, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης / φωτογραφία NDP

Στο κινηματογραφικό πανί

Μια εβδομάδα πριν από την τηλεοπτική πρεμιέρα του «Ριφιφί» πραγματοποιήθηκε το… κινηματογραφικό του ντεμπούτο σε σινεμά όπου οι καλεσμένοι χειροκρότησαν τους συντελεστές για το άρτιο αποτέλεσμα και είπαν πως οι τηλεθεατές θα μείνουν με ανοιχτό το στόμα με αυτό που θα δουν στην οθόνη τους.

Η σειρά έξι επεισοδίων κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 23.00 στο COSMOTE CINEMA 1 και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα. Αμέσως μετά την προβολή του, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο On Demand, σε 4Κ ανάλυση.