Από τον Ρόκι στο Last Dance: Δέκα ταινίες και σειρές με αθλητικό περιεχόμενο που δεν... χάνουν ποτέ!

Ανεξάρτητα με το πόσο χρόνο διαθέτει ο καθένας μας στον αθλητισμό και τη γυμναστική καθημερινά, άπαντες έχουμε τη συνήθεια να αράζουμε στον καναπέ και να ψάχνουμε μια καλή σειρά ή μια καλή ταινία μέχρι να μας αγκαλιάσει ο Μορφέας.

Οι φίλοι των σπορ, όσο δημοφιλή κι αν είναι, έχουν την τιμητική τους και σε αυτή την κατηγορία. Ψάξαμε, λοιπόν, για λογαριασμό σας (και δικό μας) να βρούμε ποιες είναι οι δέκα αγαπημένες ταινίες αθλητικού περιεχομένου και ποιες οι αντίστοιχες σειρά, σύμφωνα με τη βαθμολογία του imdb. Κάποιες θα τις έχετε δει, κάποιες θα τις έχετε ακούσει, όλες, όμως, κομμάτι δύσκολο και είπαμε να βοηθήσουμε όσους ενδιαφέρονται να καλύψουν τα όποια κενά. Οπως θα διαπιστώσετε στις γραμμές που ακολουθούν, η 20άδα που ακολουθεί είναι... άχαστη!

Ξεκινάμε από την top 10άδα των ταινιών με αθλητικό περιεχόμενο που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων θεατών ανά την υφήλιο:

1. Warrior (2011) - Βαθμολογία IMDb: 8.2

Δύο αδελφοί που έχουν συγκρουσιακό παρελθόν συναντούνται μέσα απ' αυτό το σκληρό κι απαιτητικό μαχητικό άθλημα (MMA). Ο ένας εγκαταλείπει σημαντικές αξίες ζωής με μοναδικό στόχο τα χρήματα, ο άλλος προσπαθεί να επανορθώσει. Πολεμική, οικογενειακές συγκρούσεις και προσωπικές θυσίες συνδυάζονται σε ένα δραματικό, σκληρό ανθρωποκεντρικό φιλμ που καθηλώνει.

2. Raging Bull (1980) - Βαθμολογία IMDb: 8.2

Η ιστορία του Jake LaMotta, πυγμάχου της Νέας Υόρκης, που κατακτά τεράστια δόξα, αλλά φθείρεται από τη ζήλια, τις εξάρσεις θυμού και τις διαταραγμένες οικογενειακές του σχέσεις. Εντυπωσιακή σκηνοθεσία από τον Martin Scorsese και ερμηνεία-υπόδειγμα από τον Robert De Niro.

3. Rocky (1976) - Βαθμολογία IMDb: 8.1

Ένας άγνωστος πυγμάχος, ο Rocky Balboa, παίρνει την ευκαιρία της ζωής του να αγωνιστεί ενάντια στον παγκόσμιο πρωταθλητή. Ιστορία εμπνευσμένη από underdog, προπόνηση, καθαρό πάθος και καρδιά, έφτασε μέχρι τα Οσκαρ και απογείωσε την καριέρα του -άσημου έως τότε- Σιλβέστερ Σταλόνε.

4. Rush (2013) - Βαθμολογία IMDb: 8.1

Αγώνας-θρύλος της Formula 1 μεταξύ Niki Lauda και James Hunt το 1976. Δύο διαφορετικές προσωπικότητες, με διαφορετικές προσεγγίσεις για τη ζωή και τον αθλητισμό. Πάθη, κίνδυνος, αδρεναλίνη και επίτευξη στόχων με το γκάζι στο τέρμα και τη ζωή να κρέμεται από μια λάθος... στροφή.

5. Million Dollar Baby (2004) - Βαθμολογία IMDb: 8.1

Μία νεαρή γυναίκα με ταπεινή καταγωγή ονειρεύεται να γίνει επαγγελματίας πυγμάχος. Καθοδηγητής της ένας δύσπιστος και ιδιότροπος προπονητής (Κλιντ Ιστγουντ). Ο δεσμός που δημιουργείται είναι έντονος. Θυσίες και ανθρώπινο δράμα οδηγούν σε μια συγκινητική κορύφωση.

6. Cinderella Man (2005) - Βαθμολογία IMDb: 8.0

Αληθινή ιστορία του «χομπίστα» πυγμάχου James Braddock που καταρρέει κατά τη διάρκεια της «Μεγάλης Ύφεσης» (το οικονομικό κραχ του 1929), αλλά παλεύει επιστρέφοντας από την αφάνεια σε μια ευκαιρία ζωής, για να την αρπάξει ξανά...

7. The Hustler (1961) - Βαθμολογία IMDb: 8.0

Ένα αδικημένο ταλέντο στο μπιλιάρδο προσπαθεί να ξεπεράσει το παρελθόν, την αλαζονεία και την προσωπική του αμφιβολία μέσα από δύσκολους αγώνες εντός και εκτός του τραπεζιού με την πράσινη τσόχα.

8. The Wrestler (2008) - Βαθμολογία IMDb: 7.9

Ένας βετεράνος παλαιστής, τον οποίο η δόξα έχει εγκαταλείψει, προσπαθεί να βρει νόημα και επαφή με την κόρη του, ενώ η σωματική φθορά και οι προσωπικές του επιλογές τον στοιχειώνουν.

9. Remember the Titans (2000) - Βαθμολογία IMDb: 7.8

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα: Η ενσωμάτωση σχολείων στη Βιρτζίνια και οι συγκρούσεις μεταξύ λευκών και αφροαμερικανών μαθητών-αθλητών. Επικοινωνία, αλληλοκατανόηση, συγκρούσεις, αλλά και η έννοια της ομάδας που τελικά ξεπερνά τις διακρίσεις.

10. The Sandlot (1993) - Βαθμολογία IMDb: 7.8

Ένα καλοκαιρινό παραμύθι παιδικής ηλικίας, με επίκεντρο το μπέιζμπολ, φιλίες, παιχνίδια στις αυλές και περιπέτειες. Αθώο, νοσταλγικό και διασκεδαστικό.

Οι δέκα κορυφαίες σειρές έχουν... Τζόρνταν, μπέιζμπολ και Formula 1

Μετά τις ταινίες πάμε και στις σειρές που καθηλώνουν. Στην πρώτη θέση δεν θα μπορούσε να βρίσκεται άλλος από τον κορυφαίο για πολλούς αθλητή όλων των εποχών (σε όλα τα σπορ), τον έναν και μοναδικό Μάικλ Τζόρνταν:

1. The Last Dance (2020) - Βαθμολογία IMDb: 9.0.

Ντοκιμαντέρ/μίνι-σειρά που επικεντρώνεται στην τελευταία σεζόν των Chicago Bulls (1997–98) και στην καριέρα του Michael Jordan. Συνδυάζει σπάνιο αρχειακό υλικό και νέες συνεντεύξεις για να αφηγηθεί την άνοδο, τις εντάσεις στο ρόστερ και τη δυναμική προπονητή-παίκτη που οδήγησε στην κυριαρχία των Bulls. Ιστορικό, συναισθηματικά φορτισμένο και λεπτομερειακά δομημένο, θεωρείται από τα σημαντικότερα σπορ ντοκιμαντέρ.

2. Ted Lasso (2020–) - Βαθμολογία IMDb: 8.8

Κωμικοδραματική σειρά όπου ένας αισιόδοξος Αμερικάνος προπονητής κολεγιακού ποδοσφαίρου προσλαμβάνεται για να καθοδηγήσει μια αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα. Το στόρι ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, εστιάζει στην ηγεσία, την ομαδική ψυχολογία και την ανθρώπινη ανάπτυξη, και έχει εξελιχθεί σε φαινόμενο για την προσέγγιση της έννοιας του «καλού προπονητή».

3. Haikyu!! (2014–2020) - Βαθμολογία IMDb: 8.7

Ιαπωνικό anime με επίκεντρο το βόλεϊ που ακολουθεί τη διαδρομή ενός νεαρού παίκτη (Shoyo Hinata) και της ομάδας του. Σε κάθε σεζόν συνδυάζει έντονες αθλητικές σκηνές, ανάπτυξη χαρακτήρων και τακτικές αντιπαραθέσεις. Θεωρείται πρότυπο sports anime που αναδεικνύει ομαδική δουλειά, προπόνηση και ψυχολογία αγώνα.

4. Baseball (1994) - Ken Burns' documentary - Βαθμολογία IMDb: 8,7

Επικό ντοκιμαντέρ σε πολλά μέρη που αφηγείται την ιστορία του baseball και τη σχέση του με την αμερικανική κουλτούρα. Συνδέει αθλητικά γεγονότα με κοινωνικό-ιστορικές αλλαγές, χρησιμοποιώντας εκτενές αρχειακό υλικό, αφήγηση και συνεντεύξεις. Θεωρείται κορυφαίο αθλητικό ντοκιμαντέρ για το εύρος και τη μεθοδικότητά του.

5. 30 for 30 (2009–) - (σειρά ντοκιμαντέρ του ESPN) - Βαθμολογία IMDb: 8,6

Σειρά βραβευμένων ντοκιμαντέρ που αφηγούνται ξεχωριστές, συχνά άγνωστες ή αναθεωρημένες ιστορίες του αθλητισμού. Κάθε επεισόδιο/ταινία έχει διαφορετικό σκηνοθέτη και θέμα. Από σκάνδαλα και δυνατές προσωπικές ιστορίες μέχρι πολιτικοκοινωνικά περάσματα. Αναγνωρισμένη για την ποιότητά της και την έρευνα σε βάθος.

6. Friday Night Lights (2006–2011) - Βαθμολογία IMDb: 8.6.

Δραματική σειρά με επίκεντρο ένα λύκειο και την ποδοσφαιρική του ομάδα σε μια μικρή αμερικανική πόλη. Επικεντρώνεται σε σχέσεις, κοινωνικές εντάσεις, προσωπικές θυσίες και το τοπικό «αθλητικό είδωλο». Διακρίνεται για τον ρεαλισμό, τους χαρακτήρες και τα ρεπορτάζ αθλητικής κουλτούρας.

7. Formula 1: Drive to Survive (2019– ) - Βαθμολογία IMDb: 8.0

Ντοκιμαντέρ-σειρά που φωτίζει το παρασκήνιο της Formula 1: ομάδες, οδηγοί, στρατηγική και πολιτική της κορυφαίας λίγκας για τα μηχανοκίνητα σπορ. Ενισχύει το συναίσθημα και το σασπένς των αγώνων, φέρνοντας μηχανές, προσωπικότητες, σκέψεις, αγωνίες, ίντριγκες, αλλά και κορυφαίες συγκρούσεις μπροστά στο τηλεοπτικό κοινό.

8. Fighting Spirit / Hajime no Ippo (2000– ) - Βαθμολογία IMDb: 8,1-8,8 (ανάλογα τη σεζόν).

Κλασικό anime για την πυγμαχία που ακολουθεί την πορεία ενός αθλητή από την αρχή της προσπάθειας ως την κορυφή. Έντονα προπονητικά μοτίβα, ανατροπές στο ρινγκ, ανάπτυξη χαρακτήρων και αγωνιστικό ρεαλισμό το καθιστούν σταθερό αγαπημένο των sports-anime fans.

9. Blue Lock (2022– ) - Βαθμολογία IMDb 8,1.

Anime με θέμα project-εκπαίδευσης για τη δημιουργία του απόλυτου επιθετικού στο ποδόσφαιρο. Συνδυάζει ψυχολογία, σκληρή ανταγωνιστικότητα και επιθετικό στυλ αφήγησης. Εχει αποκτήσει γρήγορα μεγάλο και φανατικό κοινό με υψηλές μονάδες αξιολόγησης ανά επεισόδιο.

10. Welcome to Wrexham (2022– ) - Βαθμολογία IMDb: 7.7–8.4 (ανά επεισόδιο/σεζόν)

Ντοκιμαντέρ-σειρά που παρακολουθεί την ιστορία της εξαγοράς και της διαχείρισης του ιστορικού ποδοσφαιρικού κλαμπ της Ρέξαμ από τους Ryan Reynolds (διάσημος Αμερικανός ηθοποιός) και Rob McElhenney. Συνδέει ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ με κοινότητα, οικονομία και τους προσωπικούς στόχους των νέων ιδιοκτητών. Συναισθηματικό, ανθρώπινο και πολύ δημοφιλές.

Πιάστε το τηλεκοντρόλ, κάντε τη σχετική αναζήτηση, έχετε διαθέσιμα ποπ κορν, πατατάκια κι ό,τι άλλο απαραίτητο για την περίσταση και πατήστε το play...