Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν είμαι drama queen, δεν δημιουργώ δράματα στη ζωή μου»

Η Ευαγγελία Μουμούρη ήταν καλεσμένη στο «Στούντιο 4» και αποκάλυψε πως καταφέρνει να διαχειρίζεται τις δύσκολες καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή της. «Είμαι μοναχοπαίδι. Ο μπαμπάς είναι από την Κέρκυρα και η μαμά από τη Μυτιλήνη, αλλά μεγάλωσα στην Αθήνα. Τα καλοκαίρια από παιδί μέχρι την εφηβεία μου στην Κέρκυρα και μετά στη Μυτιλήνη.

Εμένα η τάση μου είναι να διακωμωδώ τα πράγματα, ακόμη και τα πιο δύσκολα, για να μπορέσω να τα αντέξω. Δεν είμαι drama queen, είμαι ακριβώς το αντίθετο. Αν υπάρχει κάτι απέναντι από το drama queen είμαι αυτή. Δεν δημιουργώ δράματα στη ζωή μου. Ακόμη και τα δράματα τα περνάω έτσι».

Η γυναίκα του «Ριφιφί»

Η ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο που κλήθηκε να ερμηνεύσει στο «Ριφιφί», μια γυναίκα που βίωσε ένα μεγάλο δράμα με το παιδί της… «Ήταν μια στιγμή αλήθειας που μπόρεσε να περάσει το φακό και να αγγίξει ανθρώπους. Με συγκινεί το γεγονός ότι κατάφερα μέσα από μια στιγμή της τέχνης μου, να συγκινήσω τόσο πολύ κόσμο που κινήθηκε μαζί μου. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, ότι η δουλειά μας, η μουσική, η κάμερα, να περάσει αυτό το συναίσθημα, που ήταν ένα αληθινό συναίσθημα.

Μην ξεχνάμε ότι η ιστορία της Όλγας είναι μια αληθινή ιστορία. Υπάρχει μια γυναίκα εκεί έξω, σε ένα νησί, που το έχει ζήσει αυτό. Η ιστορία είναι ότι ένα παιδάκι, ο Παναγιώτης Βασιλέλλης, γύρω στο 2000 παθαίνει μιας μορφής καρκίνου και έπρεπε να πάει στην Αμερική και μαζεύτηκαν χρήματα από όλη την Ελλάδα για να μπορέσει αυτό το παιδί να πάει. Μαζεύτηκαν τα χρήματα, για κάποιον λόγο δεν μπόρεσαν ποτέ να εκταμιευθούν από την Εθνική Τράπεζα και το παιδάκι πέθανε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακόμη τα χρήματα δεν έχουν εκταμιευθεί, ούτε έχουν επιστραφεί.

Πριν από κάθε έντονη σκηνή, ήμουν στο κινητό μου και έβλεπα τον Παναγιωτάκη. Δεν μίλησα με τη μαμά του. Ήθελα πρώτα να γίνει η δουλειά και μετά να πάω στη Μυτιλήνη για να τη συναντήσω».