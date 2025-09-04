Γαλλία: «Φτερά» έκαναν σπάνια εκθέματα αξίας 9,5 εκατομμυρίων ευρώ από μουσείο στη Λιμόζ

Συναγερμός σήμανες στις γαλλικές Αρχές στην περιοχή της Λιμόζ τα ξημερώματα της Πέμπτης 04/09 καθώς διαρρήκτες εισέβαλαν στο Εθνικό Μουσείο Adrien Dubouché και άρπαξαν λεία αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ληστές εισέβαλαν μέσα στον μουσειακό χώρο το οποίο διαθέτει μια σημαντική συλλογή έργων που αντιπροσωπεύουν την ιστορία της κεραμικής. Κατάφεραν να αρπάξουν και να διαφύγουν ανενόχλητοι με τρία σπάνια κειμήλια. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δυο κινέζικα πιάτα αξίας άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ καθώς και ένα βάζο του οποίου η αξία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Οι φύλακες του μουσείου κάλεσαν αμέσως την Αστυνομία η οποία κατέφθασε άμεσα στο σημείο ωστόσο οι ληστές είχαν ήδη αποχωρήσει. Η εισαγγελία της Λιμόζ ξεκίνησε αμέσως έρευνα για το έγκλημα της «διακεκριμένης κλοπής πολιτιστικών αγαθών που εκτίθενται σε γαλλικό μουσείο, η οποία διαπράχθηκε σε ομάδα και με πρόκληση ζημιών».

Η Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασίντα Ντάτι, δήλωσε στο X ότι η αστυνομία «κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τους εντοπίσει». «Εκλαμβάνω αυτή τη διάρρηξη ως επίθεση στην πόλη και την κληρονομιά της», αντέδρασε ο δήμαρχος της Λιμόζ, Εμίλ Ροζέ Λομπερτί, μιλώντας στο Ici Limousin.

Η έρευνα ανατέθηκε στις υπηρεσίες του τμήματος οργανωμένου και εξειδικευμένου εγκλήματος της SIPJ της Λιμόζ, σε κοινή δράση με το κεντρικό γραφείο για την καταπολέμηση της εμπορίας πολιτιστικών αγαθών.

Η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των διαρρηκτών έχει ήδη ξεκινήσει ενώ αξιοποιείται υλικό από τις κάμερες ασφαλείας τόσο του μουσείου όσο και των γύρω κτιρίων ώστε να ταυτοποιηθούν.