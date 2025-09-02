Επίθεση στη Μασσαλία: Άνδρας μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους - Νεκρός από αστυνομικά «πυρά» ο δράστης

Επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/9) στην Μασσαλία, όταν ένας άνδρας μαχαίρωσε και τραυμάτισε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Ο δράσης εξαπέλυσε την επίθεση κοντά σε ένα κατάστημα στο Παλιό Λιμάνι της πόλης, μια περιοχή που μαστίζεται από την διακίνηση ναρκωτικών.

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ανάμεσα στους ανθρώπους που δέχτηκαν τις μαχαιριές βρίσκεται ο διευθυντής ενός ξενοδοχείου και ο γιος του, δήλωσε ο εισαγγελέας της πόλης.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Νικολά Μπεσόνε και την αστυνομία, ο δράστης ήταν Τυνήσιος και είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια και έναν λοστό.

Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικών

Σημειώνεται ότι ο δράσης έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο.

Η εισαγγελία επισημαίνει ότι ο δράστης είχε μόλις εκδιωχτεί από ξενοδοχείο στην οδό Rue des Petites-Maries στο 1ο διαμέρισμα και στη συνέχεια επέστρεψε οπλισμένος. Όπως αναφέρει η Le Monde, ο δράστης επιτέθηκε πρώτα στον συγκάτοικό του, προτού κατευθυνθεί προς τον διευθυντή του ξενοδοχείου και τον γιο του.

Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, κάτοικο της συνοικίας αυτής, οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή «πολύ γρήγορα». «Προσπάθησαν να τον συλλάβουν έξω από ένα φαστ-φουντ και ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί με το μαχαίρι σε έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός φώναζε: σταμάτα, σταμάτα», αφηγήθηκε.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε έναν άνδρα που κρατούσε «δυο μεγάλα χασαπομάχαιρα». Μια πηγή με γνώση της υπόθεσης είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε έπειτα από έναν καυγά «έξω από ένα εστιατόριο κεμπάμπ».

Έχει αποκλειστεί η περιοχή

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα περισσότερα από τα θύματα δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Όλη η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία και διακόπηκαν τα δρομολόγια σε δύο γραμμές του τραμ.