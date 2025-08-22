Τα γαλλικά ταχυδρομεία σταματούν τις αποστολές στις ΗΠΑ - Περιορισμοί και από τα γερμανικά

Μια σειρά περιορισμών στις παραδόσεις δεμάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Οι περιορισμοί αυτοί έρχονται λόγω των δασμών που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η γαλλική La Poste δήλωσε στο πρακτορείο AFP ότι θα αναστείλει τις παραδόσεις δεμάτων στις ΗΠΑ από τη Δευτέρα, με εξαίρεση τα δώρα που αποστέλλονται από ιδιώτες με αξία μικρότερη των 100 ευρώ. Ανέφερε ότι οι νέοι δασμολογικοί κανόνες εκδόθηκαν μόλις στις 15 Αυγούστου, «αφήνοντας στις ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να προετοιμαστούν», ανέφερε η La Poste σε δήλωσή της, προσθέτοντας ότι «η σχετική τεκμηρίωση απαιτεί περαιτέρω διευκρινίσεις». Κάθε χρόνο, η La Poste αποστέλλει κατά μέσο όρο 1,6 εκατομμύρια δέματα στις ΗΠΑ, το 80% των οποίων προέρχεται από επιχειρήσεις και το 20% από ιδιώτες.

Περιορισμούς επιβάλλουν και τα γερμανικά ταχυδρομεία

Η DHL, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της γερμανικής υπηρεσίας Deutsche Post, δήλωσε ότι από το Σάββατο θα «αναστείλει προσωρινά» την τυπική κατηγορία παράδοσης δεμάτων στις ΗΠΑ, την προτιμώμενη επιλογή για πολλές μικρές επιχειρήσεις. «Ο λόγος για τους περιορισμούς, που αναμένουμε να είναι προσωρινοί, είναι οι νέες διαδικασίες για την ταχυδρομική παράδοση που έχουν θεσπιστεί από τις αμερικανικές αρχές», ανέφερε η DHL σε δήλωσή της. «Σημαντικά ερωτήματα δεν έχουν ακόμη απαντηθεί, όπως ποιος θα πρέπει να πληρώσει τους δασμούς και με ποιον τρόπο».

Η DHL δήλωσε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει μια πιο ακριβή υπηρεσία ταχείας παράδοσης για δέματα βάρους έως 70 κιλών. Οι ιδιώτες πελάτες θα μπορούν επίσης να στέλνουν αντικείμενα ως δώρα με μέγιστη αξία 100 δολάρια, αλλά η DHL προειδοποίησε ότι αυτά θα υπόκεινται σε επιπλέον ελέγχους για να αποφευχθεί η χρήση της υπηρεσίας για εμπορικά προϊόντα.

Άλλες ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων αυτές του Βελγίου, της Αυστρίας και της Δανίας, έχουν ήδη λάβει παρόμοια μέτρα.

Στα τέλη Ιουλίου, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι από τις 29 Αυγούστου θα καταργήσει την φορολογική απαλλαγή για τα μικρά δέματα που εισέρχονται στις ΗΠΑ. Τα δέματα αυτά, με αξία μικρότερη των 800 δολαρίων, θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή 15%, τον ίδιο συντελεστή με άλλες εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο γενικός αυτός δασμολογικός συντελεστής συμφωνήθηκε στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον στα τέλη του περασμένου μήνα.