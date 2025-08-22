Ο Καναδάς άρει δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα - Ως ένδειξη καλής θέλησης

Ο Καναδάς καταργεί πολλούς από τους δασμούς που είχε θεσπίσει ως αντίποινα σε εισαγωγικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, ως μια χειρονομία καλής θέλησης, η οποία αποσκοπεί στην επανεκκίνηση των αδιέξοδων εμπορικών συνομιλιών.

Οι καναδικοί δασμοί στα αμερικανικά αυτοκίνητα, τον χάλυβα και το αλουμίνιο θα παραμείνουν προς το παρόν, δήλωσε καλά ενημερωμένη πηγή στο Reuters.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έχει προγραμματίσει να δώσει συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025.

Η είδηση ​​της πρόθεσης της καναδικής κυβέρνησης να άρει τους δασμούς, βοήθησε το καναδικό δολάριο να επεκτείνει τα κέρδη του και μέχρι τις 11:05 π.μ. είχε αυξηθεί κατά 0,5% στα 1,3837 καναδικά δολάρια ανά δολάριο ΗΠΑ, ή 72,27 σεντς ΗΠΑ.



Ο Καναδάς διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια νέα οικονομική σχέση εδώ και μήνες, αλλά οι δύο πλευρές δεν έχουν φτάσει ακόμη σε συμφωνία.

Ο Κάρνεϊ κέρδισε τις εκλογές του Απριλίου με την υπόσχεση να αντιταχθεί στους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά έκτοτε έχει σταδιακά υιοθετήσει έναν πιο ήπιο τόνο.

Στα τέλη Ιουνίου, απέσυρε έναν προτεινόμενο φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, τον οποίο οι αμερικανικές εταιρείες αντιπαθούσαν έντονα, και τον Ιούλιο σταμάτησε να συζητά για περαιτέρω κυρώσεις εάν οι δύο πλευρές δεν κατάφερναν να καταλήξουν σε συμφωνία έως την 1η Αυγούστου.

Ο Κάρνεϊ μίλησε με τον Τραμπ την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 για πρώτη φορά από τον Ιούνιο και είχε αυτό που το γραφείο του χαρακτήρισε παραγωγική συζήτηση.

Ο Καναδάς θα άρει τους αντιδασμούς σε προϊόντα που συμμορφώνονται με την τριμερή εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, ανέφερε η πηγή.

Τα νέα θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολιτική πρόκληση για τον Κάρνεϊ, του οποίου οι κυβερνώντες Φιλελεύθεροι έχουν μόνο μια μειοψηφία εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων και βασίζονται στα κόμματα της αντιπολίτευσης για να επιβιώσουν από τις ψήφους εμπιστοσύνης.



Ο ηγέτης των Συντηρητικών, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, κατηγόρησε αυτή την εβδομάδα τον Κάρνεϊ ότι υιοθέτησε μια πολύ ήπια προσέγγιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Ο προκάτοχος του Κάρνεϊ στην πρωθυπουργία, Τζάστιν Τριντό, επέβαλε δασμούς 25% σε αγαθά αξίας 30 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (21 δισεκατομμύρια δολάρια) που εισάγονται ετησίως από τις ΗΠΑ στις 6 Μαρτίου, ως απάντηση στον Τραμπ.

Τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά ήταν μέρος ενός συνολικού σχεδίου αντιποίνων που είχε ως στόχο εισαγόμενα αγαθά αξίας 155 δισεκατομμυρίων δολαρίων Καναδά από τις ΗΠΑ, αν και τα υπόλοιπα 125 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά έχουν καθυστερήσει.