Η Ουάσιγκτον μειώνει τους δασμούς σε ευρωπαϊκά αγαθά – Στο πακέτο και τα φάρμακα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς στο 15%, όπως αποκαλύφθηκε από κοινή δήλωση της Ουάσιγκτον με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προκύπτει από δημοσίευμα του politico.eu.

Το τετρασέλιδο κείμενο, με ημερομηνία 18 Αυγούστου, περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της συμφωνίας που διαπραγματεύτηκαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο θέρετρο γκολφ Turnberry στη Σκωτία στις 27 Ιουλίου.

Η περιγραφή της συμφωνίας των δύο ηγετών διέφερε εκείνη την ημέρα, ιδίως όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία ότι οι παραγωγοί του κλάδου στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αποκλειστούν εντελώς από την αγορά των ΗΠΑ.

Σε μια άλλη βασική ρήτρα, η κοινή δήλωση επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων στις περισσότερες περιπτώσεις στο 15% από 27,5% - αλλά μόνο αφού η ΕΕ εισαγάγει επίσημα νομοθεσία για την «εξάλειψη των δασμών σε όλα τα βιομηχανικά αγαθά των ΗΠΑ». Η Ευρώπη έχει πλέον δασμό 10% στις εισαγωγές αυτοκινήτων.

Reuters

Το πάρε-δώσε της συμφωνίας

Συγκεκριμένα, το μπλοκ της Γηραιάς Ηπείρου θα επεκτείνει την πρόσβαση στην αγορά για τα αμερικανικά γεωργικά προϊόντα που δεν είναι ευαίσθητα για την αγορά του. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ δεσμεύονται να εξαιρέσουν τα αεροσκάφη και τα εξαρτήματά τους από την κλίμακα των υψηλότερων δασμών, εφαρμόζοντας τον δείκτη του πλέον ευνοούμενου κράτους σε αυτές τις εισαγωγές.

Η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν την υπερπαραγωγή χάλυβα και αλουμινίου και θα διερευνήσουν τη δυνατότητα καθορισμού δασμολογικών ποσοστώσεων. Αυτό ήταν ένα κ των βασικών αιτημάτων από την ευρωπαϊκή πλευρά, για να αποφευχθεί η επιβολή δασμού 50% στα συγκεκριμένα μέταλλα. Παράλληλα, η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν εναντίον χωρών - όπως η Κίνα - που επιβάλλουν περιορισμούς στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διερευνήσει επίσης την παροχή «πρόσθετων ευελιξιών» στην εφαρμογή του φόρου άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ στις αμερικανικές εταιρείες, καθώς και θα διασφαλίσει ότι οι υποχρεώσεις της Ένωσης στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (CSRD) ή οι κανόνες εποπτείας της αλυσίδας εφοδιασμού (CSDDD) «δεν θέτουν αδικαιολόγητους περιορισμούς στο διατλαντικό εμπόριο».

Reuters

Το ακριβό «κασέ» που πληρώνει η ΕΕ

Επιβεβαιώνοντας τις προφορικές διαβεβαιώσεις που δόθηκαν στη κρίσιμη συνάντηση των δυο ηγετών στη Σκωτία, η ΕΕ σκοπεύει να προμηθευτεί ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου υγροποιημένου φυσικού αερίου, πετρελαίου και προϊόντων πυρηνικής ενέργειας έως το 2028.

Επιπλέον, θα αγοράσει αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που κοστολογούνται «τουλάχιστον» 40 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να επενδύσουν επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028», αναφέρετε επίσης στο έγγραφο.

Σημειώνεται μάλιστα, πως οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον διαπραγματεύονται το έγγραφο από τότε που πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ φον ντερ Λάιεν και Τραμπ που κατάφερε να αποτρέψει την απειλή του Αμερικανού προέδρου να επιβάλλει στην ΕΕ έναν γενικό δασμό ύψους 30%.