Απόπειρα ληστείας στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ - Ανήλικος έβγαλε μαχαίρι

Ο δράστης, 17 ετών, αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από έναν 20χρονο.

Pixabay
Pixabay
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, εντόπισαν και συνέλαβαν το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έναν νεαρό, ο οποίος νωρίτερα την ίδια ημέρα, εντός χώρων του ΑΠΘ, αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από έναν 20χρονο, με την απειλή της χρήσης μαχαιριού.

Συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

