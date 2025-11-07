Απόπειρα ληστείας στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ - Ανήλικος έβγαλε μαχαίρι

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, εντόπισαν και συνέλαβαν το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έναν νεαρό, ο οποίος νωρίτερα την ίδια ημέρα, εντός χώρων του ΑΠΘ, αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από έναν 20χρονο, με την απειλή της χρήσης μαχαιριού.



Συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.