Μητσοτάκης: «Μεγάλη τομή» το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη» - Εύσημα στην Πολιτική Προστασία

Με ειδική αναφορά στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην Πολιτική Προστασία και με αιχμή το νέο θεσμικό πλαίσιο του νομοσχεδίου «Ενεργή Μάχη», που ψηφίστηκε στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε από την Αλεξανδρούπολη να δώσει το στίγμα μιας πολιτικής που –όπως είπε– περνά από το «θεωρητικό» στο «πρακτικό».



Στη συζήτηση για την ασφάλεια, στο 2ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τελευταίο νομοσχέδιο «μία μεγάλη τομή» και υπογράμμισε το κεντρικό του μήνυμα: «Έχουμε πια μια πολύ καλή κεντρική οργάνωση, αλλά δεν υπάρχει πολιτική προστασία χωρίς περιφερειακή και χωρίς τοπική διάσταση».

Νέα «εργαλεία» και «κουλτούρα» απέναντι στις κρίσεις

Η αναφορά αυτή δεν ήταν απλώς μια πολιτική διακήρυξη. Ήταν το συμπύκνωμα ενός ευρύτερου απολογισμού για το πώς η χώρα άλλαξε «εργαλεία» και «κουλτούρα» απέναντι στις κρίσεις – από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, έως την αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών που απαιτούν διαλειτουργικότητα υπηρεσιών και ενιαία επιχειρησιακή εικόνα. Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι η Πολιτική Προστασία δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός κέντρου που αποφασίζει και ενός πεδίου που απλώς εκτελεί. Προϋποθέτει περιφέρειες, δήμους, εθελοντές, δασαρχεία, πυροσβεστική, και συντονισμό που «κουμπώνει» στην πρώτη κρίσιμη ώρα – την πρώτη προσβολή.



Τα «εύσημα» του πρωθυπουργού δεν ήταν αφηρημένα. Αφορούσαν στον ρόλο της κοινωνίας και των τοπικών δυνάμεων, ειδικά στον Έβρο, όπου μίλησε για εθελοντές και ανθρώπους που «ξημεροβραδιάζονταν στο ποτάμι», μαζί με Ένοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία, Λιμενικό και Πολιτική Προστασία. Η δική του ανάγνωση είναι ότι το κράτος «δουλεύει» όταν οι κρίκοι της αλυσίδας είναι δεμένοι και όταν οι φορείς μιλούν την ίδια επιχειρησιακή γλώσσα. Κι αυτό, όπως τόνισε, πλέον έχει κατακτηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό: ενιαία εικόνα, κέντρα συντονισμού, επιτήρηση, κάμερες, τεχνικά μέσα, δυνατότητα διαλειτουργικότητας μεταξύ υπηρεσιών.

Να «εδραιωθούν» κανόνες

Στην «Ενεργή Μάχη» ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ακριβώς αυτή τη διάσταση: δεν είναι απλώς ακόμη μία νομοθετική παρέμβαση, αλλά η προσπάθεια να περάσουν στη ρουτίνα του κράτους οι κανόνες που εξασφαλίζουν ότι η Περιφέρεια και ο Δήμος δεν θα είναι «θεατές» αλλά οργανικά κομμάτια του συστήματος. Την ίδια γραμμή, με θεσμικό βάρος, στήριξε και η παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη στο Προσυνέδριο, στο πλαίσιο ότι η νέα αρχιτεκτονική της Πολιτικής Προστασίας πρέπει να έχει συνέχεια, με υποδομές, ανθρώπους και διαδικασίες που αντέχουν στον χρόνο.



Στην αίθουσα, η αίσθηση ότι το νομοσχέδιο δεν είναι μια «ταμπέλα» αλλά αλλαγή πρακτικής αποτυπώθηκε και σε μια χαρακτηριστική φράση από τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας Ορεστιάδας, ο οποίος σχολίασε ότι το νομοσχέδιο είναι «game changer» – μάλιστα, όπως μεταφέρθηκε, είπε ότι αυτό θα έπρεπε να είναι και το όνομά του, περισσότερο από τον τίτλο «Ενεργή Μάχη».